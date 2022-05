Devětatřicetiletý Rudolf Chalaš si tentokrát vyslechl obžalobu kvůli dovozu léků a následné výrobě látek s anabolickými účinky ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech. Za tento zločin mu podle trestního zákoníku může soud udělit trest odnětí svobody od 5 do 12 let.

V žalobě, kterou předčítala státní zástupkyně Daniela Přibylová, zaznělo mimo jiné, že k dovozu látek obsahujících například testosteron došlo v letech 2018 až 2021 nejméně ve 13 případech. S jazykovou bariérou Satanovi pomáhala blonďatá cizinka mluvící rusky. „Látky s anabolickými a hormonálními účinky dováželi z Moldávie, platby převáděla ona na bulharské účty. On sám látky konzumoval, přechovával a ve spojení s organizovanou skupinou poskytoval dalším,“ přiblížila. Objednávky chodily formou balíčků do míst, kde se Chalaš zdržoval, do Volar i Vimperku.

Třiatřicetiletá barmanka v casinu se do něj podle vlastního vyjádření zamilovala, a proto mu pomáhala. Nyní čelí obžalobě společně s ním. Na dohodu o vině a trestu nepřistoupila, protože státní zástupkyně chce i pro ni nepodmíněný trest.

Bujarý život Satana z Vimperka utnul soud. Je konec s auty i krásnými dívkami

Láska, která nedopadla

Seznámili se v roce 2016, psali si přes sociální sítě. „Měli jsme mezi sebou vztah, zamilovala jsem se. V roce 2018 jsme jeli na výlet do Moldávie, jela jsem s ním, protože neumí mluvit cizím jazykem,“ popsala žena, která žije v Čechách od roku 2005.

V cizině podstoupila kosmetický zákrok, její doprovod mezitím cvičil ve fitnesscentru. „Chodili jsme na obědy a večeře, s nikým se tam nebavil. Až když jsme se vrátili domů, žádal mě, abych objednala nějaké věci a napsala texty,“ upřesnila.

„Byla jste v kontaktu s laborantem, fungovala jste jako překladatelka?“ dotazovala se konkrétně soudkyně Soňa Biskupová Fišerová. „Ano, přinesl mi kontaktní telefonní číslo, když jsme se vrátili do Čech. Neměla jsem z toho žádný finanční prospěch, dělala jsem to proto, že jsem ho měla ráda,“ popisovala.

VIDEO: Vimperský Satan se chvíli na drogy, lehké dívky a luxusní auta nepodívá

Život a karma mu to vrátí

Před dvěma lety se rozešli. „Nechtěla jsem už posílat zprávy a peníze, měli jsme osobní spory, byl to jiný člověk než na začátku, jako muž mě zklamal,“ sdělila soudu mladá žena, která ho považovala za partnera, přestože věděla, že má přítelkyni a dvě děti. „Nechci se pomstít, karma existuje, panu Chalašovi to život vrátí,“ dodala.

O prodeji a odběratelích podle svých slov neměla tušení. „Nic mi k tomu neříkal, nikdy jsme to neřešili,“ řekla. „Proč platby neprováděl sám?“ ptala se státní zástupkyně Daniela Přibylová. „Chtěla jsem mu to ukázat, ale on tvrdil, že by to byl pro něj zbytečný stres,“ odpověděla třiatřicetiletá žena z Vimperka.

Věděla pouze, že cvičí v posilovně a něco sám bere. Ale co, to netušila. „Byla to jeho věc, všimla jsem si, že měl zvláštní oči, zorničky, nikdy si ale nic nedal přede mnou, jsem odpůrce drog. Peníze měl, kupoval mi drobné dárky, nic cenného, jednou mi zaplatil pás na záda za pět tisíc,“ vzpomněla si.

Policisté čapli Satana. Drogami zásoboval celý kraj, líbí se mu rychlá auta

Pomáhala nezištně

Její obhájce Pavel Dostál upozornil, že za objednávky si nikdy nevzala žádnou odměnu. „Požádal mě o pomoc, tak jsem mu vycházela vstříc. Po rozchodu mě ještě asi třikrát přemluvil, že nemá nikoho jiného, kdo by mu pomohl. Sliboval, že to bude naposledy,“ zmínila.

Dle své výpovědi dělala jen prostředníka. Nepřebírala balíky, nevěděla, co v nich je. Neznala ani lokaci, odkud „zboží“ putuje. „Nikdy jsem se neptala, nesvěřoval se mi,“ bránila se.

Bez Satana se ve Vimperku lépe dýchá, respekt z něho mají ale i na dálku

Povolené produkty

Chalaš spontánně nevypovídal, ale rozhodl se přečíst připravený text. Dovážené produkty podle něj neměly anabolické a hormonální účinky, ale šlo o legální léčiva. Odmítal také spojitost se dvěma cizinci, kteří mu měli látky dodávat. „Nic mi neprodali, neznám je, dozvěděl jsem se o nich až z obžaloby. Od 18 let jsem občasný uživatel anabolik, našel jsem si číslo na zahraniční firmu na internetu a tam mi nabídli jiné, povolené produkty. Chtěl jsem na sobě vyzkoušet jejich účinek a později si otevřít obchod s nimi,“ podal svou verzi.

Pořizovací cena ani obsah účinných látek podle jeho vyjádření neodpovídal anabolikům. „Šlo o legální produkty, pořizoval jsem je u čtyř dodavatelů, které nechci uvádět. Navíc růstové hormony nelze posílat balíkem, ale musí být v chladicí tašce,“ upozornil.

Rozbory léčiv si však nedělal. Navíc různé komunikace přes mobilní aplikace zařazené do důkazního materiálu dokládají, že jeho známí mu psali, že potřebují něco na cvičení.

Kamarádi o zakázaných látkách mlčí

Soudkyně Soňa Biskupová Fišerová poté přistoupila ke čtení dalších svědectví z přípravného řízení. Satanův další známý z Budějovic vypověděl, že obžalovaného zná už 15 let. „Jednou za měsíc jsme se viděli, občas zajel ke mně a já si k němu jezdil zase pro gumy,“ uvedl do protokolu.

Žádné drogy mu nenabízel. „Nevěděl jsem to, dokud ho nesebrali. Ani anabolika mi nenabízel, užívali jsme je všichni. Každý, kdo cvičí, je užívá. A kdo říká, že ne, tak lže,“ vypověděl.

Podle něj měl Satan opravdu objevit legální látky, které chtěl vyzkoušet a dál prodávat. „Našel to na netu, chtěl si s tím otevřít obchod, až to vyzkouší,“ popsal.

I další svědecké výpovědi zněly podobně. „Seznámili jsme se přes inzerát, potřeboval jsem pneumatiky na džíp. O trestné činnosti nic nevím, má rád americká auta a doma měl posilovnu,“ uvedl k jeho osobě. „Koupil jsem od něj golf a gumy. Vypadá, že něco užívá na cvičení, věděl jsem, že posiluje, a tak jsem se jen ptal, co by mi doporučil. Normálně jsme se bavili, nic jsem si od něj nevzal,“ naznačil další z dotazovaných v přípravném řízení.

Soud pokračuje v úterý, další termíny hlavního líčení jsou naplánované na závěr května. To by mohl pravděpodobně už padnout rozsudek.