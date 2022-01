Petr Mik se narodil 27. listopadu 1969 v Táboře. Vyučil se jako tesař-truhlář. Žije v Bechyni a má dvě děti. Má za sebou dvouletou základní vojenskou službu jako průzkumník operátor. V roce 2002 nastoupil do Armády České republiky na pozici tělovýchovného instruktora ke 4. brigádě rychlého nasazení v Bechyni. Vystřídal celou řadu pozic a v současné době působí u 15. ženijního pluku jako správce tělovýchovného zařízení. Kromě boje zblízka a parkouru se věnuje aktivně squashi, beach volejbalu a volejbalu. Má osvědčení vedoucích osob výcviku v STP, odborného kurzu první pomoci v poli a instruktora boje zblízka 2. stupně, indoorových pohybových aktivit fitness, zimních pohybových aktivit a letních pohybových aktivit. Dále pak i oddílového vedoucího a působí jako člen představenstva místní Tělovýchovné Jednoty.

„Postupně jsem se dopracoval až ke 2. stupni, a proto můžu trénovat vojáky. Kromě toho mám instruktora i na indoorové fitness, zimní a letní pohybové aktivity,“ vyčísluje svá získaná oprávnění Mik. Parkour začal dělat přibližně před pěti lety, kdy se dozvěděl, že vůbec něco takového existuje.

„Můj syn tehdy přišel a říkal, že chce dělat parkour. Trošku mě to udivilo, protože koně nemáme. Až pak mi ukázal na internetu, o co se vlastně jedná.“ Protože v tom syna chtěl podpořit, začal s ním a jeho dalšími kamarády tento pro něj nový ,,sport“ pomalu trénovat.

Postupem času se o to začalo zajímat čím dál víc dětí. „Protože jsem v minulosti působil už jako trenér dětí v karate, florbalu a sebeobraně, rozhodl jsem se založit kroužek parkouru. I když nám teď s účastí hodně zamával covid, pořád máme kolem 30 členů,“ doplňuje rotmistr.

Jak sám říká, armádní příprava a parkour mají hodně společného. „U nás to zatím není zavedené, ale v některých zahraničních armádách už je parkour součástí výcviku. Hlavní myšlenkou tohoto ,,sportu“, který vymyslel francouzský hasič, je dostat se co nejrychleji z bodu A do bodu B. To se vojákovi v poli určitě může hodit.“

Navíc poukazuje na to, že generace současných rodičů a dědečků základy parkouru už mají za sebou. „Kdo z nás nelezl na strom, nebo nepřelézal plot. Já si pamatuji, jak jsem skákal salta do stohu – to všechno jsou vlastně prvky současného parkouru.“

Přestože je původně vyučenému tesaři více jak půl století, vážná zranění se mu šťastně vyhýbají. „Je to hlavně z toho důvodu, že se všechno učím krok za krokem, opatrně a bez většího riskování. Stejně tak to pak vysvětluji dětem. Nikdy neučím to, co sám neumím.“

Velkým pomocníkem jsou podle Mika i Jump areny, kde si člověk může všechno bezpečně vyzkoušet za pomoci trampolín.

Nejvíce je hrdý na salto dozadu, tzv. back-flip. „U mě je to hodně o hlavě. Ani ne tolik o fyzičce, protože se celý život udržuji, ale v psychice je pak velký rozdíl. Dětem řekneš, skoč a oni skočí a vůbec o tom nepřemýšlejí. Já mám spoustu bloků.“

I tak je ale schopen svoje zábrany překonat. Jak on sám říká, pro něj je pohyb jeden z hlavních smyslů života; motor, který ho žene pořád vpřed.

Ženistovi z Bechyně vůbec nevadí, že patří mezi nestarší parkouristy v celé České Republice. „Už se v tom pohybuji pár let a nikoho staršího jsem nepotkal. I když je pravda, že v Brně teď nově nabízejí parkour pro seniory, tak budu mít asi konkurenci,“ směje se Mik.

Parkour vznikl asi před dvaceti lety ve Francii. Jeho cílem je překonávání složitých překážek plynulým a přirozeným pohybem. Parkouristi využívají k tréninku různé zídky, zábradlí, lavičky v parcích, podchody a nadchody nebo různé architektonické doplňky na sídlištích.

Zuzana Králová