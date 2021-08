Zdroj: Deník

O tom, jak se ale žije ve městě, v němž Franz Kafka dokončil své nejpozoruhodnější dílo Zámek, jsme si povídali se starostou Jiřím Šimánkem.

Starostou Plané nad Lužnicí jste 14 let. Jak se město za tu dobu proměnilo?

Starosta Plané nad Lužnicí Jiří Šimánek.Zdroj: RedakceJiří Šimánek: Za těch několik let se Planá nad Lužnicí hodně změnila. Alespoň tak to slyším od lidí, kteří do Plané přijíždějí po delší době, nebo i od těch, kteří nás navštěvují pravidelně. A věřím, že se jedná o změnu k lepšímu. Abychom toho dosáhli, potřebujete mít kolem sebe lidi, kteří vám pomáhají, a ne jedince, kterým se nic nelíbí. Dosud jsem měl štěstí, že těch prvních bylo podstatně více než těch druhých.

Jak se tu žije?

Myslím, že se u nás žije lidem dobře. Je to samozřejmě můj názor, ale neustálý narůst počtu obyvatel o něčem svědčí. Planá nad Lužnicí je malým městem, kde zejména v okrajových částech mají občané klidné prostředí, jako kdyby žili na vesnici, ale zároveň mají blízko k občanskému vybavení, které dnešní moderní doba vyžaduje. Na jedné straně máme krásné prostředí kolem řeky, plánských rybníků nebo v blízkých lesích, na druhé straně díky průmyslové zóně, která je největší na Táborsku, zde existuje velká nabídka pracovních příležitostí. Funguje zde městská hromadná doprava, zastavují zde rychlíky na trase Praha – České Budějovice, z dálnice D3 je sjezd přímo do našeho města.

Jaké máte na letošek naplánované investiční akce?

Společně s TJ Sokol se nám letos podařilo vybudovat nové kluziště s chlazením a již částečná sezona ukázala velký zájem o jeho využívání. Naším cílem je jeho zastřešení, které by umožnilo prodloužit „zimní“ sezonu a zároveň usnadnilo provozování včetně úspor ve spotřebě energií. Mezi významné investiční akce patřila již čtvrtá fáze rekonstrukce veřejného osvětlení. Během čtyř let se podařilo za více než 30 milionů korun vyměnit staré, energeticky náročné osvětlení za úsporné ledkové. To se promítá nejen v nákladech, ale má rovněž příznivý dopad na životní prostředí. Velkou část rozpočtu směřujeme každoročně do dopravních staveb. Letos to představuje částku asi 20 milionů korun. Na podzim zahájíme realizaci projektu Zelené vrchy. Jedná se o relaxační park o rozloze dva hektary, kde najdou své možnosti nejen ti, co se chtějí procházet a odpočívat, ale rovněž ti, kteří mají raději aktivnější využívání volného času.

A do budoucna?

V současné době připravujeme jednu z největších akcí v rámci Plané nad Lužnicí. Nákupem starého mlýna, který se nachází centru města, včetně přilehlých budov, bychom chtěli dále zlepšit podmínky pro sportovní a kulturní vyžití zejména plánských občanů. Součástí celého projektu je vybudování nových komerčních prostor, bytů, vnitřního bazénu a dvou menších sálů pro sport a kulturu. Realizace tohoto projektu je určitě běh na delší vzdálenost, ale výsledek by měl být pro naše město rozhodně přínosem.

To jsou investice za miliony korun…Řízení investiční činnosti, ale i každodenního provozu města vyžaduje kromě jiného počítání, počítání a zase počítání. Díky průmyslové zóně získáváme nemalé finanční prostředky a je jen na nás, jak s nimi dokážeme hospodařit. Často slýchávám, vám se to staví, vy jste bohaté město. Já na to vždy odpovídám, že nejsme bohatí, ale že nejsme ani chudí, jenom se snažíme s tím, co jako město máme, dobře zacházet. A snad se nám to i daří.

Které místo máte v Plané nad Lužnicí nejraději?

Míval jsem velice rád jedno místo, ale bohužel vlivem různých okolností ho dnes navštěvuji podstatně méně než dříve. Dnes si rád zarybařím se synem u Lužnice nebo se projedu na kole rekonstruovanou Lipovou alejí a zámeckým parkem do Turoveckých lesů. Rád zajdu na akce do víceúčelového objektu Sokolovny. Když vidím plný sál, mám dobrý pocit z toho, že náklady na její rekonstrukci nebyly zbytečné a rozhodnutí vybudovat něco, co Planá nad Lužnicí potřebovala a neměla, bylo správné.