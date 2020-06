Ve středu přišel do agility parku Petr Galíček s křížencem jménem Texas. „Občas sem chodíme. Je to pro něho nové prostředí, takže se seznamujeme. Pes byl zachráněný před utracením z podmínek, které bych nerad rozváděl. Toto hřiště jsme právě uvítali i z toho důvodu, že pes potřeboval socializaci,“ svěřil se majitel, který si malého křížence vzal ve třech měsících.

„Vše s ním bylo náročnější, protože žil opravdu v nevyhovujících podmínkách. Jsme rádi, že se dopracoval tam, kde je. Kromě šikmé stěny a proskakovacího kruhu, které nezdoláme, chodíme na pamlsky po kladince a slalom,“ líčil, když dohlížel na Texase na kladině.

Měl skončit v "guláši"

„Je to kříženec kříženců, zachránila ho paní Šímová z útulku Pes pro život,“ dodal Petr Galíček s tím, že Texas byl z osmi štěňat. „Měli skončit v guláši,“ sdělil. Kříženec má podle jeho slov dodnes potíže s trávením, majitel je přisuzuje právě jeho nepříznivé minulosti. „Dnes jsme byli na injekci ohledně zažívání, dostal i tablety. Je to daň za to, jak vyrůstal. Někteří jeho sourozenci to odnesli fyzicky nebo psychicky,“ podotkl majitel psa, který dostal jméno po jednom ze států USA. „Dcera paní Šímové zrovna probírala ve škole Ameriku, a tak fenka dostala jméno Amerika. Štěňata pak jména po jejích státech. Na nás zbyl Texas. Všechna štěňata jsou udána po republice. Pro nás je to třetí kříženec,“ zmínil majitel 2,5letého Texase. „Je to pes vhodný k malým dětem, je to takový jejich opatrovatel. Když jim něco je, hned je opečovává,“ líčil s úsměvem majitel. Nejraději s malým psem vyráží na procházky do lesa.

„Pouštím ho k jiným psům, ale ne k těm, které neznám. Do agility parku beru Texase na vodítku. Ale viděl jsem tu i psy na volno. Chodí sem malá i velká plemena. Jen mě trochu zaráží, že tady v agility parku nejsou dvoje dvířka, protože sem chodí i malé děti,“ hodnotil s tím, že na novém psím place viděl současně nejvíce sedm psů. „Nevím o žádném problému, kdyby se tu něco dělo, slyšel bych to,“ shrnul Petr Galíček.