Sednout si za volant nebo řídítka veterána a projet trať tradičního závodu S kopce do kopce není ani náhodou totéž jako vyrazit na víkendový výlet v běžném autě. Od jezdce to chce spoustu zkušeností, řidičského umu i předvídavosti. V sobotu všechny tyto vlastnosti prokazovalo na sedm desítek posádek, které si nenechaly ujít 27. ročník oblíbeného setkání veteránů ve Svatém Janu nad Malší.

Tradiční závod S kopce do kopce si nenechalo letos ujít na sedm desítek posádek historických automobilů a motocyklů. | Video: Deník / Hana Svítilová

Jak vysvětluje Antonín Michal, ředitel závodu a starosta místního hasičského sboru, který akci pravidelně pořádá, na trati S kopce do kopce jde především o to předvést vyrovnanou jízdu. „Je to jízda pravidelnosti, to znamená, že se řidič musí na trati co nejvíc přiblížit průměrné rychlosti, kterou si předem zvolí. Účastníci absolvují dvě kola. Časy obou se po dojezdu do cíle porovnávají a hodnotí se, nakolik jezdec dodržel danou rychlost a jak velký je rozdíl časů těch dvou kol."

Ve veteránech to není úplně jednoduchý úkol. „Náročná je samotná technika jízdy. Trať je členitá, plná zatáček, stoupání, klesání. To samo o sobě prověří, jak s tím autem kdo umí jezdit. Není to jako v těch moderních, tady máte mnohdy mechanické brzdy, žádné posilovače, člověk musí hodně předvídat a přemýšlet, co s tím autem bude dělat," přibližuje Antonín Michal, co soutěž vyžaduje od šoférů.

Obdivovat jejich řidičské schopnosti i nádherné veterány mohli nejen Svatojanští, ale i lidé po celé asi dvacetikilometrové trase malebnou krajinou. Ta letos vedla k Velešínu, přes Dlouhou, Výheň, Kaplici - nádraží, Pořešín a Malči zpět do Svatého Jana nad Malší. S kopce do kopce ale není jen samotný závod, akce je pro milovníky veteránů, ať už aut nebo motocyklů, i příležitostí potkat se a pobavit s kamarády podobného ražení.