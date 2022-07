Jídlo je moje hobby.Zdroj: RedakceTajemství úspěchu Udírny je prý v přirozené chuti masa. "Zaměřujeme se na vlastní chutě steaku, které jsou pokaždé trochu jiné. Není u nás žádné marinování ani koření a jediné, co se potká s masem je sůl, pepř a gril," odtajnil svůj recept Petr Kadlec. Na český národ je prý, co se týká grilování, pyšný. "Myslím, že se všichni extrémně zlepšujeme a grilovací kultura je u nás obecně na vysoké úrovni. Každý má svůj osvědčený a speciální recept," poznamenal.

Najdou se ale i nedostatky. "Co občas vidím jako negativní je, že hodně grilovačů maso takzvaně přejíždí a zabíjí tím jeho šťavnatost. Je to častý nešvar a dalším je, že se snažíme dochucovat něco, co není potřeba. U masa je ideální dochucovat pouze solí a pepřem, marinády jsou podle mě zbytečné," vyjmenoval Petr Kadlec chyby při grilování.

My Češi jsme zároveň zbytečně konzervativní, co se týká druhů grilovacích mas. "Když půjdete někam grilovat, všichni vám dají krkovičku nebo klobásu. S hovězím se spíše bojíme pracovat, přitom takový dobrý vyzrálý hovězí pupek na gril je extrémně vynikající a nedoceněné maso. Když ho uděláte medium rare, je to jednoduše paráda," konstatoval majitel restaurace.

A jaké jsou nejnovější trendy? "V restauraci i moji kamarádi a známí zkouší experimentovat s masem na kosti. Jsou to asi kilové kusy masa jako kotleta s kostí nebo hovězí vysoká roštěná s kostí, které se grilují vcelku. Trvá to samozřejmě déle, ale o to je výsledek zajímavější. Při domácím grilování, pokud nepracujete s teploměrem, je to trochu alchymie," poradil Petr Kadlec.

Restaurace Udírna oslaví už v polovině září dvanácté narozeniny a proto zve všechny milovníky masa na oslavy. "Je to spojené s takovým menším grilovacím festivalem Steakobraní 2022 a kromě klasické nabídky u nás hosté budou moci ochutnat různá exotická masa a specifické řezy mas. Začínáme už 8. září," nalákal milovníky grilování Petr Kadlec. Zákazníci by si ale měli své místo v restauraci vzhledem k menší kapacitě raději rezervovat.

