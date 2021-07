Neuvěřitelnou show plnou energie a zcela výjimečné atmosféry zažili všichni, kteří dorazili do budějovické Žižkárny na koncert pop-punkové kapely Rybičky 48. Cestou na koncert pravděpodobně nikdo z návštěvníků nepomyslel na to, že by právě koncert pop-punkové kapely mohl zanechat v srdcích takový nezapomenutelný vryp v podobě jedinečného životního zážitku.

Rybičky 48 předvedli v českobudějovické Žižkárně strhující show. | Foto: Pavel Sojka

Předskokana kapele zajistila Civilní obrana, avšak největší nářez obstarali právě Rybičky 48. Téměř 30 písní odehráli během dvouhodinového koncertu plného efektů. Pára, prskající jiskřící ohňostroje nebo plameny šlehající několik metrů před pódiem doplňovaly téměř každou píseň. Rybův zpěv byl během koncertu téměř přehlušen vzhledem k počtu návštěvníků, kteří jeho texty hlasitě zpívali. Nebylo tomu ani jinak v písni Zamilovaný/Nešťastná, kdy ženy vyzval ke zpěvu druhé sloky: „Pojďte ženský!“ Ženy se ukázaly jako výborný hudební doprovod a zcela jednohlasně zpívaly bez rozmyslu: „První co ráno udělá je, že mi voslintá hubu. Nesnáším jídlo do postele, tu každodenní nudu.“ V další sloce však pokračovaly textem: „Při sexu vykřikuje: »Promiň, lásko já už budu«!“ Ryba to na to velmi rychle reagoval vtipným dodatkem: „To jste si mohly odpustit.“