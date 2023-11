Nového majitele bude mít zřejmě od příštího roku jindřichohradecká likérka Fruko-Schulz. Jak informovala ČTK, ruští akcionáři ze skupiny Ladoga prodají do konce roku své podíly a nově bude likérku vlastnit česká firma.

Lihoviny jindřichohradecké firmy Fruko-Schulz jsou držitelem řady medailí z barmanských soutěží u nás i zahraničí. Nejrůznější ocenění získaly likéry i vodky. Tuzemák je stále jedna z neoblíbenějších lihovin. Foto: archiv Fruko-Schulz | Foto: Deník/VLP Externista

ČTK o změně informoval ředitel likérky Josef Nejedlý. Kvůli válce na Ukrajině přišla firma o některé odběratele a dlouholetou spolupráci s ní ukončila i banka. Ruská skupina Ladoga dosud vlastnila firmu z 90 procent.

"Účast ruských akcionářů už není žádoucí, protože se k nám otáčejí zády odběratelé i banky. Proto své podíly (ruští majitelé) prodávají," řekl Nejedlý ČTK. Ladoga teď drží přes firmu Furato 90 procent akcií, Nejedlý má desetiprocentní podíl. Novým majitelem likérky bude česká firma, Nejedlý neuvedl jaká. Rusko bylo dosud pro firmu největším zahraničním odběratelem, na firemním exportu se tamní trh loni podílel téměř 65 procenty

Loňský rok označil Nejedlý za zlomový, hlavně kvůli válce na Ukrajině, jež firmě způsobila problémy. Dopadly na ni i protiruské sankce. "Někteří partneři dali jasně najevo, že nadále nechtějí s naší firmou obchodovat. Vypověděli smlouvy a přestali od nás odebírat zboží," uvedl ředitel. Spolupráci ukončily e-shopy Mall.cz, Alza.cz, skončili ale i velcí odběratelé jako řetězec Ahold nebo firma Lagardere. Spolupráci ukončila i financující banka Moneta Money Bank, u níž byla likérka 25 let. Nově je klientem Fio banky. Řetězec Globus spolupráci loni zkraje roku ukončil, později ale obnovil. Významným tuzemským odběratelem zůstala síť prodejen Coop.

Další problémy způsobil zákaz dovozu zboží z Ruska. Konec dovozu carské vodky přinesl "citelný" pokles obratu a zisku. Likérka měla zastoupení firmy Ladoga na prodej jejích lihovin v EU. Částečně nahradila výpadek prodejem ukrajinské vodky Hlibny dar, z výtěžku přispívá likérka na charitu. Firma hodně obchoduje s Ukrajinou. Na tuzemském trhu zastupuje ukrajinskou firmu Bayadera. Firma si musela najít i nové dodavatele. Z Ruska importovala lahve, etikety, kartony i suroviny. Výrobu rozšířila i o gin Barrister.

Likérka také řešila spor s farmaceutickou firmou Sanofi, jež vyrábí lék ibalgin. Fruko-Schulz vyráběla gin se stejným názvem. Sanofi ji zažalovala kvůli porušování práv ohledně ochranné známky. Spor skončil mimosoudní dohodou, v březnu 2024 přestane likérka zmíněný gin prodávat, vyrábět a Sanofi nebude chtít finanční náhrady, vyplývá z výroční zprávy.

Likérka skončila loni ve ztrátě po zdanění 1,2 milionu Kč. O rok dřív měla čistý zisk 1,3 milionu. Tržby z prodeje výrobků, služeb a zboží stouply meziročně o 13 procent na 264,8 milionu. Letos čeká zisk.

Loni vyrobila likérka 3,18 milionu litrů lihovin, meziročně o devět procent méně. Z toho na export šlo téměř 27 procent. Firma loni vyvezla 1,37 milionu lahví, meziročně o 22.500 víc. Export se loni na tržbách podílel téměř z 39 procent, proti předchozímu roku to je nárůst téměř o pět procent. Nejvíc vyvážela firma do Ruska, objemově se podílelo na exportu z 64,6 procenta. Druhým hlavním trhem je Slovensko, dále Čína, Bulharsko a Tchaj-wan. Loni likérka vyvezla alkohol do 31 zemí, nově do Spojených arabských emirátů a na Mauritius.

Nejvíc se ze všech produktů likérky prodává tuzemák. Firma je po Božkovu druhý největší výrobce tuzemského rumu v ČR. Loni ho prodala přes dva miliony litrů.