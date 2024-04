V sobotu uplyne 30 let od úmrtí legendárního herce Rudolfa Hrušínského staršího, který se narodil v roce 1920 v Nové Včelnici na Jindřichohradecku. Vedle jeho slavných rolí řadě filmů a seriálů byl také známý jako vášnivý rybář a doslova se stal součástí Plané nad Lužnicí, kde měl chatu.

Z filmu Slavnosti sněženek z roku 1986. | Foto: Rodinný archiv

Se svým hereckým kolegou Josefem Kemrem ho do Plané nad Lužnicí zavedlo už v mládí divadlo. V srpnu 1945 zde v sokolovně hostovali ve hře Maryša. Toho léta tu s kamarádkou trávila prázdniny i Eva Koubová, přišla se podívat na divadlo a do herce se zamilovala. První schůzku si dali na pravém břehu Lužnice pod skalou, tam také od Rudolfa dostala první polibek. Planou si manželé tak zamilovali, že se sem často vraceli a pronajímali si letní byt od Kalinů. Snili o vlastní chatě na oblíbeném místě. Jejich záměr se jim později vydařil, koupili parcelu od Marie Kalinové a pustili se do stavby. Svou chatu dokončili v roce 1959. Jezdili sem odpočívat a trávit volný čas s rodinou a přáteli.

Mezi nejznámější hosty patřili herec Miloš Kopecký, Josef Kemr, Vladimír Salač, fotograf Sláva Štochl a Felix le Breux. Rudolf Hrušínský starší miloval rybaření, často sedával ve svém křesle u řeky a pokuřoval, také jezdil s panem Kalinou na Strakačov na raky, kdysi jich býval Borecký potok plný. Dospělí chodili za zábavou na Strkov, v Restauraci u Machoňů sedávali u stolu s majitelem Jiřím Machoněm a jeho ženou. Děti se bavily po svém, zažívaly u řeky různá dobrodružství a vše si zapisovaly do lodních deníků.

Historii rodu Hrušínských v Plané také ukazovala i výstava na faře. Chata nezapomenutelného představitele dobrého vojáka Švejka však postupem času zůstala opuštěná.

