Manželé Rudolf a Jana se poznali už v roce 1946. "Oba jsme z vesnice, já jsem se narodil na samotě na Nežárce u Novosedel a manželka je z Kolenců. Tam jsem jezdil za kamarády a nejméně dvakrát týdně jsme se scházeli na návsi, kde se hrály různé hry, nacvičovaly oslavy dožínek nebo divadlo a tak jsme se vlastně s manželkou seznámili," zavzpomínal Rudolf, kterému bude brzy 97 let. Celý život zasvětil včelám a dlouhou dobu vedl včelařské středisko v Třeboni, kde až do důchodu pečoval o dvě tisícovky včelstev. Jeho žena Jana, které je 91 roků, pracovala v zemědělském družstvu.

Oba manželé rádi vzpomínají na společné cestování, navštívili téměř celou Evropu, ale podívali se i do USA, Izraele nebo na Kubu. Pan Rudolf je stále aktivním řidičem a s manželkou oba rádi jezdí na chatu do Pomezí pod Landštejnem. "Neměl jsem jedinou havárii, která by byla mojí vinou a to řídím přes 80 let. Jinak jsem měl tři nehody, kdy mi tři ženy vjely do cesty. Děti mě ale moc nechtějí nechat řídit, takže když chci někam jet, tak musím ujet na černo," zavtipkoval senior, který se mimo jiné stále stará o deset daňků a jedno včelstvo.

Štíchovi také rádi sedávají na zahradě, společně pijí kávu, obědvají i večeří. "Jsme šťastní, že tady spolu můžeme stále sedět i v tomto věku. Nejhorší je, když jeden odejde a druhý tady zůstane sám," poznamenal pan Rudolf. Receptem na šťastné manželství je podle něj hlavně tolerance. "Tehdy bylo normální spolu zůstat a překonávat problémy. Dneska všichni mají všechno, tak lidé hledají ještě něco extra," zmínila paní Jana. Oba manželé si zároveň chválí péči rodiny, především pak svých dcer.