Senát ho nyní vrací zpět k přepracování zdroje financování. Jedná se o kompenzace pro OSVČ v souvislosti s krizovými opatřeními spojenými s výskytem koronaviru SARS CoV-2. „Stát se chystá vyluxovat účty obcí, měst a krajů. S tím nesouhlasíme,“ říká předseda Spolku pro obnovu venkova JčK Luboš Peterka

Kde má stát vzít peníze?

S vyplacením kompenzací pro OSVČ nemáme problém a souhlasíme s ním, ale jsme zásadně proti tomu, aby tyto prostředky byly vyplaceny ze sdílených daní obcí a krajů na úkor jejich rozpočtů.

V souvislosti s vládními opatřeními za období trvání nouzového stavu a poklesem HDP se očekává celková ztráta v letošních příjmech obcí oproti predikci 50 miliard Kč a v případě, že i kompenzační zákon půjde na úkor rozpočtů obcí, tak přijdou o dalších 12 miliard, což je pro ně likvidační.

Vláda navíc porušila závazek daný městům a obcím, prezentovaný jejím předsedou Andrejem Babišem, že negativně nezasáhne do rozpočtového určení daní (RUD) obcí a krajů!

Vy dokonce tvrdíte, že si ministryně financí Alena Schillerová vymýšlí a předkládá nepravdivé důkazy.

Ano. Nedávno přesvědčovala prezidenta Miloše Zemana, který je starostům dlouhodobě nakloněn, že je nutné schválit kompenzační zákon právě na úkor rozpočtů obcí. Důvod je prostý - stát na své sliby nemá, aniž by již jednou navýšený schodek 300 miliard nemusel opět navyšovat. Jediný zdroj jsou tak rozpočty měst a obcí, které hospodaří lépe než samotný stát. To, že tím zničí to nejstabilnější, co stát má, je jí v této patové situaci jedno.

Můžete svoje tvrzení něčím podpořit?

Jistě. Sdružení místních samospráv vytvořilo daňovou kalkulačku https://www.smscr.cz/include/kalkulacka2/rud/, na které lze najít libovolnou obec. Podle ní přijde náš okres o stovky milionů. Konkrétně v největších městech a obcí našeho okresu Strakonicích, Blatné, Vodňanech, Volyni, Katovicích, Radomyšli a Sedlici přijdeme letos o astronomických 140 milionů korun. Pokud zůstane kompenzační zákon ve stávající podobě, bude to ještě o pár milionů více.

Samosprávy jsou si vědomy současné složité situace a počítají s poklesem sdílených daní, jsou solidární se státem, vědí, že příjem ze sdílených daní RUD bude menší. Samy se snaží vyjít vstříc nejen OSVČ, ale i dalším odpouštěním místní poplatků, nájemného apod. Ze svých rozpočtů od začátku krize zajišťují svým občanům, školám, nemocnicím a dalším institucím roušky nebo dezinfekci a celkem na boj s covid - 19 již vynaložily dvě miliardy na přímých nákladech. Další nemalé výdaje v souvislosti s touto krizí je čekají.

Podle průzkumu Svazu měst a obcí panuje v důsledku tohoto kroku a legislativního chaosu velká nejistota mezi komunálními politiky, jak se budou dále měnit rozpočtové příjmy. Města a obce v důsledku těchto obav již zrušily 10 tisíc investičních projektů za 8,4 miliardy korun a odložily 23 tisíc dalších za zhruba 27,6 miliardy korun.

Co tedy požadujete?

V současné době bychom od vlády spíše očekávali posílení rozpočtů samospráv, například z prostředků, které stát získá od EU, což by pomohlo obnovit regionální ekonomiku. Věřím, že poslanci vyslyší naše SOS a zdroj financování kompenzačního zákona přehodnotí.