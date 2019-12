U vchodu táborského hotelu Palcát tak lidé najdou takzvanou Bedýnku splněných přání a vánoční strom.

"Jeli jsme s Divadlem Množiny do dětského domova, kde jsme se dozvěděli, že dva subjekty jim letos odřekly vánoční strom. To plus atmosféra domova pro mě byly velmi silným emočním zážitkem, na jehož základě jsem se domluvil s ředitelem hotelu Palcát, zda by nešlo něco pro děti udělat. Vznikla z toho Bedýnka splněných přání," popisuje Dušan Běhounek.

V krabici u vstupu do hotelu si lidé vyberou přáníčko, které děti vlastnoručně vyrobily a vepsaly do něj svá přání na koupi dárku. Jeho hodnota se většinou pohybuje od dvou set do tisíce korun.

Po zakoupení daru je třeba ho nejpozději do 20. prosince donést na nonstop recepci hotelu, nebo do pobočky realitní kanceláře v patře hotelu. Kdo z dárců bude mít zájem, může s Dušanem Běhounkem před Vánoci dárky dětem přivézt přímo do Dětského domova Radenín.

JSOU TO PROSTĚ DĚTI

"Dárky jsou takové dětské, mají stejná přání jako každé jiné děti. Jsou proto mezi nimi deskové hry, lego, powerbanky, značkové mikiny a podobně. Málokdo chce oblečení ze sekáče a další odložené věci ze skříní a půd, kterých se mnohdy lidé ve prospěch dětí z dětského doma rádi zbavují. Každý dárce si může vybrat z bedýnky přání dle sympatií a možností," dodává Dušan Běhounek, jenž se charitě věnuje delší dobu - spolupracoval s táborskou Kaňkou a na jaro chystá s ochotnickým Divadlem Kapota, jehož je členem, benefiční představení pro Rodinné centrum Radost.

"Vhodnými dárky jsou třeba zážitky, někam je vzít na výlet či na nějakou atrakci. Milují cukroví, vánoční stromečky, světelné efekty, co barevně svítí. Tyto děti žijí okamžikem, takže mají velkou radost z jakéhokoli dárku. Hlavně že něco dostanou, ony osobně. Větší kluci třeba z jednorázových holítek a pěny na holení, antiperspirantu, hrnečků se jménem, peněženky, polštářky se symboly. Loni jedna firma přivezla chlebíčky, které nestihla prodat v rychlém občerstvení. Děti se šunkových chlebíčků málem přejedly a měly z nich upřímnou radost, protože to nebylo nic, co si vaří běžně," dává tipy Sabina Veselá z DD Radenín. Podotýká, že zájemci o pomoc nemají vozit plyšové hračky a oblečení po prarodičích.

"Všem dárcům za děti děkuji, všem sám pomoci bohužel nemohu. Mně osobně poslední dobou, asi od 20 let, nevadí měkké dárky. Mým největším přáním ale každý rok je, vzhledem k tomu že mám sám dvě malé děti, aby těch šťastných a zdravých dětí bylo co nejvíce. A těm, co štěstí a domácí zázemí nemají, aby je stát více podporoval," prozradil své vánoční přání Dušan Běhounek.

David Peltán