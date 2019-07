Nápad evropského formátu. Tak hodnotili architekti návrh rozhledny, která má na svých tykadlech zrcadlit proměny Borkovických blat.

TISÍCE ZRCÁTEK

V zrcátkách umístěných na tykadlech se budou odrážet okolní scenérie. Pohled na rozhlednu tak bude pokaždé jiný a originální. Je jasné, že pokud zde tento unikát vyroste, návštěvníci budou nadšení.

Rozhledna by mohla být přístupná už v roce 2021, vše ale ještě závisí na tom, zda se na její stavbu seženou peníze. Návrh Měňavky, který spatřil světlo světa v libereckém architektonickém studiu Mjölk, má podle vedoucího krajského odboru životního prostředí Zdeňka Klimeše doplnit naučnou Blatskou stezku, která rezervací Borkovická blata prochází. „Místní stezku se snažíme udržovat a dál budovat. Protože je v rovině, tak nás napadlo, že by se sem hodila rozhledna,“ vysvětlil. V architektonické soutěži vybírali ze tří návrhů. „Architekti, kteří seděli v komisi, byli Měňavkou fascinovaní,“ zmínil vedoucí krajského odboru životního prostředí a prozradil, že se při výběru diskutovalo o tom, zda Měňavka nebude plašit zvěř a zda se nebudou sklíčka z tykadel ztrácet. „Na místě, kde by měla rozhledna stát, se nevyskytuje žádný chráněný druh a kolem jsou stromy. Zdálky tedy bude vidět jen vrchol rozhledny, která bude schovaná v lese,“ řekl.

POKAŽDÉ JINÁ

Nyní tedy studio Mjölk zpracuje projekt, který bude hotov zhruba do konce roku. Jan Mach, člen architektonického studia Mjölk architekti, popsal, jak návrh vznikl. „Když jsme blata navštívili, tak byla všude mlha a vlhko. Chtěli jsme, aby rozhledna pracovala s proměnami počasí,“ vzpomíná. Proto se zaměřili na tvorbu bionické stavby, což je taková, která imituje vlastnosti rostlin nebo třeba srsti zvířat. „Chtěli jsme vytvořit stavbu, která bude pokaždé jiná. Měňavka je modelovaná jako dvojitá šroubovice. To, co je pozoruhodné, je její plášť tvořený z asi 20 tisíc karbonových tyček. Ty poměrně dost zvětšují objem věže podobně jako chmýří na květu. Každá tyčka bude mít blýskavou část, která ji bude zatěžovat. Déšť nebo vítr může tyčky ohnout. Počasí tak bude Měňavku proměňovat a to se nám líbí,“ sdělil.

OPRAVÍ STEZKU

Podle Zdeňka Klimeše je v plánu také oprava naučné Blatské stezky. „Chceme sem dát nové povalové chodníky a dovybavit ji odpočinkovými a informačními prvky,“ dodal.

PENÍZE ROZHODNOU

Měňavka vyjde zhruba na šest milionů korun, přesná cena bude ještě upřesněna, až vznikne konečný projekt. Oprava naučné stezky bude financována zřejmě z Operačního programu Životního prostředí, stavbu rozhledny pak kraj plánuje zaplatit ze svého budoucího rozpočtu, který ale zatím není znám. Není tedy ještě úplně jisté, zda budou na postavení jedinečné Měňavky finance.