Celý Jihočeský kraj i republika zažívá doslova invazi těchto pomůcek. Jak sdělila půdní bioložka Eva Kaštovská z Katedry biologie ekosystémů Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity, se jednorázové chirurgické roušky a respirátory třídy FFP2 staly běžnou součástí každodenních životů. „Na rozdíl od bavlněných roušek, které se po vyvaření či jiné dezinfekci používaly opakovaně, nově doporučené ochranné prostředky nejsou k opakovanému použití určené, pokud mají dobře plnit svoji funkci,“ vysvětlila.

Ochranné pomůcky, roušky, respirátory i rukavice se stávají nejen součástí směsného komunálního odpadu. „Bohužel se začínají objevovat i volně odhozené, ztracené či větrem zaváté v našem okolí. Velkým problémem je obrovský objem tohoto „nového“ typu odpadu, jeho potenciální infekčnost nebezpečnost zejména pro lidi nakládající s tímto odpadem a pro tu část, která se dostane do volné přírody i jejich trvanlivost,“ upozornila Eva Kaštovská.

Jak dlouho se tyto plastové pomůcky budou v přírodě rozkládat zatím lze pouze odhadovat, může jít o desítky i stovky let. „Je proto velmi pravděpodobné, že děti, které dnes žijí v covidové době je budou v přírodě běžně nalézat jako dospělí a vysvětlovat jejich původ svým dětem, možná i svým vnukům,“ podotkla.

Zvyšují produkci odpadu

Jak informoval Miroslav Krch, regionální vedoucí úseku komunálních odpadů společnosti Rumpold, již od jara loňského roku pozoruje nárůst roušek a respirátorů v komunálních odpadech. „Nejvyšší výskyt se však projevuje v posledních měsících, kdy z nařízení vlády je povinnost nosit roušky nebo respirátory všude na veřejnosti, v obchodech nebo ve firmách. Tím, že použití těchto ochranných pomůcek je dáno v podmínkách výrobce a je poměrně časově omezeno, tak počet vyhozených roušek a respirátorů se neustále zvyšuje,“ popsal z praxe.

Plast se nerozloží

Ochranné pomůcky se podle mluvčího neziskové organizace Arnika Jiřího Kani nejčastěji vyrábí z různých druhů plastů a syntetických materiálů. „Ať už z netkané textilie v případě ústenek a plášťů, latexu nebo vinylu v případě rukavic a dalších u plastových obalů. Konkrétně respirátory jsou vyráběné často z polypropylenových nebo polyesterových vláken,“ naznačil Kaňa.

Plasty se dle jeho slov v přírodě nerozkládají na jednodušší nezávadné chemické sloučeniny, ale pouze se rozpadají na menší částečky – mikroplasty. „Ty mohou dále kontaminovat půdu, vodu, vzduch nebo potraviny a dostávat se do lidského těla. O jejich dopadech však víme velmi málo,“ řekl.

Doba rozpadu vláken v respirátorech se odhaduje na několik desítek až dokonce stovek let. „Rozpad plastů navíc urychluje UV záření, proto se rozpadají na slunci rychleji než zakopané v zemi,“ podotkl Kaňa.

Rozpad ochranných pomůcek:



* gumové rukavice - 50-80 let

* plastové obaly (které se používají třeba na dezinfekci) - 70 a více let

* roušky a respirátory podle materiálu – 20 – 200 let

Hrozba i pro zvířata

Kromě nehezkého pohledu budou roušky samotné zřejmě představovat nebezpečí hlavně pro živočichy a organismy ve vodním prostředí. „Znásobí tak už existující problém plastů končících v obrovských množstvích v oceánech,“ předvídá Eva Kaštovská.

Respirátory do volné přírody vůbec nepatří. „Pro zvířata představují nebezpečí například gumičky, do kterých se mohou zaplést, nebo potrhané kousky, které mohou vdechnout nebo se jimi zalknout,“ sdílí její názor i Jiří Kaňa z Arniky.

Nejlepším řešením by bylo spalování

Nejlepším řešením by podle půdní bioložky Kaštovské bylo tyto odpady sbírat odděleně a zpracovat v zařízeních určených ke spalování odpadů. „Avšak vzhledem k dlouhodobě negativnímu postoji České republiky ke zpracování komunálního odpadu v zařízeních pro energetické využití odpadu má tuto možnost pouze několik málo měst. V ostatních případech, včetně Českých Budějovic, končí tyto směsné komunální odpady na skládkách,“ upozornila.

Použité ochranné pomůcky, které se především vinou nedbalosti některých lidí ocitají ve volné přírodě, nám podle Kaštovské budou ještě desetiletí připomínat koronavirovou dobu. „Navíc je možné, že skládkováním velkého množství plastového odpadu „přiléváme olej do ohně“ problematiky mikroplastů v prostředí, o jejichž důsledcích zatím příliš nevíme, ale která se v budoucnu může ukázat velmi významnou,“ zmínila docentka přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity.

Co s nimi? Plastový materiál svádí k vytřídění do žluté popelnice. „Od začátku pandemie v minulém roce však platí doporučení Ministerstva životního prostředí, abychom použité pomůcky umístili do igelitového sáčku, zavázali, vložili do pytle s komunálním odpadem a pak vyhodili do černé popelnice,“ objasnil.

Grafika.Zdroj: Deník/ Redakce

Jak vyhodit použité

V případě likvidace roušky nebo respirátoru by se mělo postupovat tímto doporučeným způsobem, což znamená hlavně u nakažených lidí nemocí covid-19 nebo lidí v karanténě, dávat vždy použité roušky nebo respirátory do plastového pytle na odpadky a ten pevně zavázat. „Plastový pytel by pak měl být dán do druhého plastového pytle a opět zavázat. Následně vydezinfikovat a až poté vhodit do nádoby na komunální odpad,“ upřesnil Miroslav Krch.

Obdobným způsobem se postupuje u vyhozených testovacích sad na covid-19. Pro vyhození lze použít i jeden plastový pytel s minimální tloušťkou 0,2 milimetrů. „Před vyhozením vždy zavázat a vydezinfikovat. Vydezinfikováním se snižuje riziko nákazy ostatních občanů a rovněž také pracovníků svozových firem,“ vysvětlil.

Likvidace infekčního materiálu

Likvidaci těchto odpadů z nemocničních zařízeních společnost Rumpold zajišťuje ve spalovnách nebezpečného odpadu, a to ve Strakonicích nebo v Jihlavě. „Tato zařízení zajišťují spálením při vysokých teplotách nejbezpečnější likvidaci infekčních odpadů,“ uvedl pro představu.

V posledním roce také stoupá celkové množství svezeného komunálního odpadu od občanů. „Což je dáno tím, že mnoho zaměstnanců pracuje z domova nebo jsou nemocní, či v karanténě,“ uzavřel Miroslav Krch.