„Tyto závody jsou součástí Big summer games, které jsou považovány za vrchol sezony všech crossfiťáků. Policejní hry jsou konkrétně věnovány zásahovým jednotkám. A protože jsme obě vojákyně, i když každá z jiného útvaru, tak jsme do toho šly,“ vysvětluje podrobnosti k závodům rotmistryně Remiášová. Vůbec poprvé vyzkoušely obě příslušnice armády České republiky závody v minulém roce, kdy hned získaly zlatou medaili. „Chtěly jsme obhájit první příčku a to se nám nakonec podařilo,“ říká s nadšením 163 centimetrů vysoká ženistka.

Cross fit je kombinace intenzivního intervalového tréninku, vzpírání, gymnastiky a dalších druhů cvičení. Není to ale zdaleka jen o fyzické síle. „Jde hodně i o psychiku. Při dlouhých workoutech je to hlavně o hlavě, kdy si musíte říct, že to dáte,“ přibližuje druhou stránku cvičení kapitánka Kopicová z agentury logistiky. Podle ní není zrovna tento druh sportu u žen příliš vyhledávaný. „Většina holek chce být dneska modelkou a svaly je příliš nepřitahují. Proto nás crossfiťaček zatím příliš mnoho není. Věřím však, že se tento sport se díky podobným závodům dostane do povědomí široké veřejnosti.“

Obě vojákyně se tomuto cvičení začaly věnovat teprve nedávno. „O cross fitu jsem slyšela už v době, kdy se u nás v České republice začal pomalu rozjíždět. Ve světě už byl brán jako běžný sport. Poprvé jsem s tím ale začala až v roce 2018. Zkoušela jsem, co zvládnu a začalo mě to bavit, “ popisuje svoje začátky Remiášová. Zlepšení fyzické síly a vytrvalost se projevují i při její práci.

„Na pluku sice pracuji v kanceláři, jsem zařazena na oddělení utajovaných informací, tam to příliš nevyužiji. Ale když máme nějaký komplexní výcvik s fyzickou zátěží, cítím se po všech stránkách mnohem lépe připravena.“ Rotmistryně se chystá svoji kondici prověřit i na dalších náročných závodech. Například ji letos poprvé čeká postavit se na start extrémního závodu Beskydské sedmičky známé jako B7.

Zuzana Králová