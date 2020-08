Kumulativní počet nemocných s diagnózou COVID-19 se tak k čtvrteční 18. hodině v regionu zvýšil na 618. Vyléčených je nyní v jižních Čechách 398 a aktuálně pozitivních 214 osob.

Od středečního do čtvrtečního večera vyšetřily podle ředitelky Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje (KHS) Kvetoslavy Kotrbové laboratoře v regionu 314 suspektních vzorků a 26 vzorků od samoplátců. Z celkových 340 vzorků bylo 17 pozitivních. K nemocným přibylo 5 žen a 12 mužů.

„V sedmi případech šlo o kontakt s pozitivní osobu rodině, jednou s již dříve pozitivně testovanou osobou na pracovišti. Tři osoby se infikovaly při dovolené v České republice, jedna v Chorvatsku a jedna při léčebném pobytu ve Františkových Lázních. Nově onemocněli také další tři studenti 2. lékařské fakulty UK, kteří trávili karanténu v Dobronicích u Bechyně a další hráč HC Madeta Motor České Budějovice. Spolu s ním je nyní v hokejovém klubu celkem třiadvacet nemocných,“ uvedla ředitelka Krajské hygienické stanice Kvetoslava Kotrbová.

Vzhledem ke každodennímu značnému nárůstu nových případů v posledních dvou měsících jihočeští hygienici doporučují preventivní nošení roušek především v uzavřených místech s větší koncentrací lidí kvůli ochraně osob v rizikových skupinách.

Situace v okresech

Ze stávajících 214 aktivních případů COVID-19 na jihu Čech je jich aktuálně evidováno 73 na Českobudějovicku, 34 na Strakonicku, 31 na Táborsku, 30 na Písecku, 17 na Jindřichohradecku, 16 na Prachaticku a 13 na Českokrumlovsku. Relativní výskyt, tedy počet pozitivních případů přepočtených na 100 tisíc obyvatel regionu, je 95,95 nemocných na 100 tisíc obyvatel (k čtvrteční 18. hodině).

„Pro podezření na onemocnění COVID-19 bylo na jihu Čech dosud indikováno k vyšetření celkem 26 698 osob. V povinné karanténě se k čtvrteční 18. hodině nacházelo 300 osob. Počet vyšetřených samoplátců v regionu se ve čtvrtek zvýšil o 26 na celkových 6 297,“ konstatovala epidemioložka jihočeské KHS Jitka Luňáčková.

Kam na testy

V jižních Čechách se v současné době mohou samoplátci nechat testovat v odběrových místech všech jihočeských nemocnic s výjimkou českobudějovické. V krajském městě najdou odběrové místo v laboratořích Synlab v ulici U tří lvů. Laboratoř Next clinics znovu testuje samoplátce ve stanu u hlavního vchodu do areálu výstaviště v Husově ulici. Odběry jsou prováděny bez předchozího objednání od pondělí do čtvrtka vždy od 8 do 14 hodin. Synlab už testuje také v Českém Krumlově.

Podle verifikovaných dat KHS bylo ve čtvrtek večer na jihu Čech pozitivních od začátku epidemie 290 žen a 328 mužů. Z celkových 618 dosud potvrzených případů je 148 z Českobudějovicka, 110 z Prachaticka, 94 z Táborska, 90 ze Strakonicka, 67 z Písecka, 63 z Jindřichohradecka a 46 z Českokrumlovska. Mezi pozitivně testovanými v kraji je kumulativně 35 dětí ve věku do 14 let. 135 nemocných je v kategorii od 15 do 24 let, 115 v kategorii od 25 až 34 let, 95 v kategorii od 35 do 44 let, 95 v kategorii od 45 do 54 let a 69 v kategorii od 55 do 64 let. Celkem 74 nemocných patří do nejohroženější věkové skupiny 65+.