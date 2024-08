Bunkry zrekonstruované do stavu v roce 1938, protipěchotní zátarasy z ostnatého drátu nebo naučné panely se spoustou informací o 30. letech 20. století v českém pohraničí. To můžete v Pevnostním areálu Slavonice vidět po celou turistickou sezónu. Ale jen jednou v roce se koná velká bojová ukázka nazvaná Přepadení řopíků. Letos se konal už jubilejní 20. ročník. S desítkami účinkujících i zapojením replik lehké obrněné techniky.

Podle Jiřího Duchoně, provozovatele areálu, se příznivci vojenské historie, kteří účinkují v ukázkách, sjíždějí z celé republiky. Letošní novinkou byla replika protitankového děla, které vyráběla firma Škoda. Repliku vyrobila dílna, od které by se to asi úplně nečekalo - brašnářská firma Chára a Duchoň… A i od brašnářů replika fungovala dobře. A že jablko nepadá daleko od domu, dosvědčuje i další rodinná generace Duchoňů. V uniformě československého vojáka nastoupil do ukázky Lukáš Duchoň. „Jsem členem Klubu vojenské historie 31. pěší pluk Arco Jihlava. Hodnost? Vojín,“ usmál se mladý muž. Doplnil, že nášivka na paži znamená cyklistu. „Kožené věci ve výstroji dělá taťka,“ připojil ohledně vybavení. Na ukázce nebyl poprvé. „Zúčastňuji se celý život. Nejdřív jsem dělal civilistu, teď třetím rokem dělám vojáka.“

K programu patří vedle spousty pyrotechnických efektů a replik lehké obrněné techniky i ozvučení a průvodní slovo. S ozvučením letos pomáhal Radek Jakubec ze Hříšice u Dačice. Sám se také o období 2. světové války zajímá a třeba na jihu Čech se byl už několikrát podívat na předválečná opevnění.

close info Zdroj: Deník/Edwin Otta zoom_in Bojová ukázka přepadení řopíků v Pevnostním areálu Slavonice.

Při ukázkách nad celým areálem zní dobová hudba, proslovy, které tehdy zněly z rádií nebo průvodní slovo. O zasvěcený komentář se stará už deset let Ondřej Žampach ze Slavonic. „Základ je stejný. Když se dozvím něco nového, když se objeví nějaká nová informace, snažím se průvodní slovo aktualizovat. Letos je tu nový kanón proti útočné vozbě, vzor třicet čtyři,“ uvedl s tím, že je vždy rád, pokud může diváky seznámit i s přesným dobovým termínem.

Diváci se na ukázky rádi vracejí. „Jezdíme sem od té doby, co se syn začal zajímat o druhou světovou válku,“ řekl Michal Zušťák z Kunžaku, který přijel se synem Mathiasem. A ocenil, jak se ukázky vylepšují a stoupá i počet účinkujících. Mathias vzápětí potvrdil, že akce se mu líbí a nelituje, že znovu přijeli. „Jsem spokojený,“ konstatoval.

| Video: Youtube

Jak ale organizátoři zdůrazňují, ukázka je vlastně fikcí, jak by se o řopíky, bunkry tvořící linii lehkého opevnění, mohlo bojovat. V roce 1938 se Československo svého pohraničí i pevnůstek vzdalo. „Letos v září uplyne 86. výročí od podepsání a přijetí potupné mnichovské dohody a od začátku snad nejtěžšího období v našich moderních dějinách,“ říká Jiří Duchoň. A připojuje, že ukázka se koná za jakéhokoliv počasí. Vloni třeba i za vytrvalého deště, který ideálně nastínil podle Jiřího Duchoně ponurý začátek podzimu v roce 1938.