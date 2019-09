Romský festival se letos poprvé konal v táborském amfiteátru Tismenického údolí a v prostorách Cesty a divákům přinesl to nejlepší z romské kultury. Pěkné počasí přálo v sobotu 21. září venkovních aktivitám a vykouzlilo nejlepší kulisu romskému tanci i divadlu.

ZÁBAVA.Návštěvníky romského festivalu v sobotu 21. září bavil tanec,zpěv i divadlo. | Foto: Archiv Cheiron T

Romfest pořádala nezisková organizace Cheiron T, která v Táboře dlouhodobě pracuje s romskou komunitou a se začínajícími muzikanty. Festival určený široké veřejnosti přiblížila jedna z pořadatelek, Lucie Šebánková. „Chtěli jsme během jednoho odpoledne lidem ukázat, co zahrnuje romská kultura – není to pouze cimbálová kapela na svatbě a divoké čardáše. Pro romskou komunitu je zároveň připomínkou toho, že mají veřejnosti, co nabídnout,“ představila myšlenku Romfestu za Cheiron T.