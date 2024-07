Pivo uvařené Janou a Josefem lidé mohou dostat přímo na čepu ve dvoře poloautomatického minipivovaru, který dostal název od bývalého elektrického transformátoru, ale také v hlavatecké hospodě a na dalších osmi místech kraje. Deníku popsali svůj příběh i přátelskou atmosféru mezi okolními pivovarníky. Jako jediní v jižních Čechách vaří pivo v růžových holinkách, na podporu žen v pivovarnictví.

Boom oboru i vlastní praxe

Josef Boháč (46) sice jako mladý chlapec vyrazil za poznáním do světa, ale brzy se vracel do rodinného kraje. „Pracoval jsem v Praze v pivovaru Staropramen, kde jsem se dostal k pivu. Celý život jsem se věnoval automatizaci, řízení linek a podobně,“ vzpomíná.

Když se páru narodilo první dítě, rozhodli se vrátit domů. „Našel jsem práci ve svém oboru ve veselském Efku. Po nějakém čase začal boom minipivovarů, říkal jsem si, že to vlastně znám. A tak jsme začali postupně budovat vlastní provoz, který nás dnes uživí oba,“ popsal Boháč, který se ve volném čase věnuje hudbě. Hraje na basu hned v několika kapelách, nejznámější je zoopunková legenda Peshata.

Letošní rok je pro ně významný, mají důvod oslavovat. „Máme výročí od uvaření první várky. Sice to byla taková sranda, ale ve středu 24. července uplyne přesně 10 let, od vzniku pivovaru,“ usmívá se. Na oslavu prý pozvali okolní sládky, lidi ze vsi a hospodské, co od nich berou sudy. „Bude se točit prase na rožni, bude to taková malá sešlost s hudbou,“ dodává.

Specializují se na spodně kvašené ležáky

Od samého začátku se věnují výrobě spodně kvašených ležáků. „To není silné pivo, ale styl výroby. Český ležák, který může být osmička, desítka i šestnáctka. Neděláme Ale, Ipy, ani kyseláče,“ vysvětluje s tím, že na míru produkci vymyslel i technologii výroby.

Produkují sedm druhů, které vaří stále podle stejné receptury. „Děláme to jinak, snažíme se vyrábět stejné pivo pořád dokola, touto filozofií jsme dost podobní velkým pivovarům. Máme to tak rádi a funguje to i u zákazníků. Největší pochvalou pro nás je, když se lidé mění v přátele a pravidelné štamgasty,“ míní Josef Boháč.

Tekutý chléb z jejich výroby dostává speciální názvy. „Dáváme jim jména podle barvy, světlé je Transformátor, polotmavé Diktátor, tmavé Predátor. Pak vaříme pivo Prokurátor, to je takový plovoucí název, s podtitulem alkoholické pivo pro řidiče. Dáš si tři, chytnou tě a je máš to jasný,“ vtipkuje.