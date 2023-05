Na táborském náměstí T. G. Masaryka se v sobotu konal Den pro Radost. Nechyběly výtvarné a pohybové aktivity pro děti, hudební vystoupení táborské základní umělecké školy Oskara Nedbala či taneční vystoupení skupiny S.araH. Veškerý výtěžek šel na podporu Rodinného centra Radost.

Rodinné centrum Radost uspořádalo v sobotu na náměstí T. G. Masaryka den plný zábavy pro děti i dospělé. | Video: Deník/Jiří Dintar

Rodinné centrum Radost vzniklo před více než čtvrtstoletím jako místo setkávání pro maminky malých dětí, v době, kdy ještě neexistovaly herny pro děti, nekuřácké restaurace a další aktivity pro rodiny. Posledních deset let se orientuje zejména na psychologickou a psychoterapeutickou pomoc rodinám s dětmi, které jsou v krizi. Dále provozuje dětskou skupinu, volnou hernu pro rodiče s dětmi do tří let a pořádá také Martinskou slavnost a Mikulášské nadílení.