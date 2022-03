Lesní restaurace Pintovka se nachází za Švehlovým mostem, nedaleko hradu Kotnov poblíž centra Tábora. Vepřový řízek s přílohou v ní koupíte za 130 korun. Polévky se pak většinou pohybují mezi 35 až 38 korunami. "Cenu jídla jsme museli zvednout kvůli nárůstu energií i surovin," potvrdil provozovatel restaurace Karel Hňup. Cena se tak meziročně navýšila zhruba o 15 až 20 procent. V případě řízku se jednalo o nárůst z původních 110 korun.

"Před covidem jsme měli návštěvnost během obědů skvělou. I během covidu, když byla sezona a opatření rozvolněná, šlo to s jídlem celkem dobře. Propadlo se to až loni v době restrikcí během listopadu a prosince," uvedl Karel Hňup. Propad označil za zhruba padesátiprocentní. Nyní se ale už lidé podle jeho slov opět vrátili. "Musím to zaklepat, ale zlepšilo se to o dost," dodal.

Jako přijatelnou cenu pro hosty za polední menu považuje právě výši, kterou má v restauraci nastavenou, tedy okolo 150 až 160 korun. "Museli jsme odmítnout některé zavážkové firmy, ale musím říct na rovinu - já to za 85 korun uvařit neumím. Nebo bych možná uměl, ale nechci. Musel bych pak vařit z nekvalitních surovin a na úkor kvality jídla. A to dělat rozhodně nebudu," uzavřel Karel Hňup.

Škochův dům na táborském Žižkově náměstí je vyhlášený svou českou kuchyní. Restaurace Škochův dům zaujme už na první pohled: architektonické prvky totiž činí z domu jednu z nejlepších ukázek gotickorenesanční měšťanské architektury v Čechách.

Hosté si v této restauraci mohou dopřát vepřový řízek s přílohou za 125 korun. Polévky pak stojí okolo 37 korun. Pokud si dají polévku jako součást poledního menu, vychází celková cena většinou kolem 135 korun.

Podle provozovatele Břetislava Mauermanna se lidé pozvolna vracejí. "Je to sice postupně, pomalu, ale jistě. Začínáme se dostávat na původní návštěvnost," uvedl. Oproti předcovidové době se cena poledního menu zvedla o zhruba 10 procent. Jako maximální cenu, kterou podle jeho názoru budou lidé ochotní za oběd v restauraci platit, považuje přibližně 150 korun. "Zatím nám náklady u masa zas tolik nahoru nešly. Nahoru ale šly energie a mzdové náklady. Na těch se to odráží nejvíc," upřesnil. Cenu 150 korun proto považuje za už brzy reálnou.

Restaurace Na Pěkné vyhlídce v táborských Čekanicích nabízí vepřový řízek s přílohou za 129 korun. Polévka pak vyjde za 20 nebo 30 korun podle druhu. "Hutnější polévky jsou samozřejmě dražší," uvedl provozovatel restaurace Miroslav Kromka. Pokud je polévka součástí poledního menu, stojí většinou 20 korun. Zatím musel zdražit pouze v řádu korun. "Chodí k nám na obědy hodně dělníků, nevím, zda by větší nárůst ceny pro ně byl přijatelný," podotkl.

Návštěvnost se podle jeho slov zvýšila. "Díky tomu, že jsme i předtím vařili a prodávali z okna, chodili lidé stále. Hodně firem si na to navyklo a obědy berou do jídlonosičů dál," upřesnil. Jedná se skoro o třetinu poledních objednávek. "Myslím, že to tak i dál potrvá. Předtím to rozhodně nebylo běžné, teď naopak ano," uzavřel Miroslav Kromka.