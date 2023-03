Lesní restaurace Pintovka se nachází za Švehlovým mostem, nedaleko hradu Kotnov poblíž centra Tábora. Vepřový řízek s přílohou v ní koupíte za 149 korun. Loni touto dobu vyšel na 130 korun, před dvěma lety na 110 korun.

"Cenu jídla jsme museli zvednout kvůli nárůstu energií i surovin," potvrdil provozovatel restaurace Karel Hňup a dodal, že kvůli nárůstu inflace musel také přidat svým zaměstnancům. Polévky se pohybují mezi 40 až 45 korunami, loni to bylo mezi 35 až 38 korunami.

Jako přijatelnou cenu pro hosty za polední menu považuje právě výši, kterou má v restauraci nastavenou, tedy i s polévkou okolo 190 korun. "Museli jsme odmítnout některé zavážkové firmy, ale musím říct na rovinu - já to za jimi požadovanou cenu uvařit neumím. Nebo bych možná uměl, ale nechci. Musel bych pak vařit z nekvalitních surovin a na úkor kvality jídla. A to dělat rozhodně nebudu," stojí si za svým Karel Hňup.

S konkurencí se podle svých slov nesnaží bojovat cenou, ale spíše kvalitou. "Lidé jsou také často překvapení, jak máme obrovské porce. Když přijdou a zjistí to, často se znovu vracejí," uzavřel.

Škochův dům na táborském Žižkově náměstí je vyhlášený svou českou kuchyní. Restaurace zaujme už na první pohled: architektonické prvky totiž činí z domu jednu z nejlepších ukázek goticko-renesanční měšťanské architektury v Čechách.

Hosté si v této restauraci mohou dopřát vepřový řízek s přílohou za 145 korun. Loni touto dobou vyšel na 125 korun. Polévky stojí většinou 39 korun. Pokud si host objedná řízek s přílohou a k tomu i polévku, zaplatí 164 korun.

Podle provozovatele Břetislava Mauermanna bývají zimní měsíce sice vždy slabší, ale lidé se už vracejí. "Mám pocit, že už je návštěvnost stejná jako před covidem. Hlavní sezona samozřejmě teprve přijde," uvedl. Nárůst cen podle něj ale ještě stále není zdaleka u konce.

"Jak rostou náklady, celková inflace a úměrně tomu se pomalu zvedají i platy, poroste časem i cena jídel," myslí si. Cenu okolo 200 korun za polední menu proto považuje za už brzy reálnou. Hosty se snaží přilákat i jinak, připravil pro ně překvapení - vlastní Škochův ležák. "Nechali jsme ho uvařit v pivovaru Lobkowitz. Jde o kvasnicovou jedenáctku a věřím, že bude lidem chutnat," nepochybuje Břetislav Mauermann.

Restaurace Na Pěkné vyhlídce v táborských Čekanicích nabízí vepřový řízek s přílohou za 152 korun. Loni touto dobou to bylo 129 korun. Za polévku bez hlavního jídla zaplatí hosté většinou 30 korun, společně s hlavním jídlem pak vyjde na 20 korun. "Hutnější polévky jsou samozřejmě dražší, jedná se ale jen o několik málo korun navíc," uvedl provozovatel restaurace Miroslav Kromka.

Zatím musel zdražit pouze mírně. "Chodí k nám na obědy hodně dělníků, nevím, zda by větší nárůst ceny pro ně byl přijatelný," podotkl. Za maximální hranici považuje cenu kolem 170 korun.

Hodně firem si podle jeho slov navyklo brát obědy do jídlonosičů. "Jedná se skoro o třetinu poledních objednávek. Myslím, že to tak i dál potrvá. Předtím to rozhodně nebylo běžné, poslední rok až dva naopak ano. Spousta firem to bere jako úsporu času a nejspíš už u toho zůstanou," uzavřel Miroslav Kromka.