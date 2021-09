„Následný výsledek toxikologického vyšetření prokázal, že žena byla drogou natolik ovlivněna, že se nacházela ve stavu vylučujícím způsobilost k řízení motorového vozidla. Stala se tak důvodně podezřelou ze spáchání trestného činu, a to přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky,“ uvedl mluvčí jihočeských policistů Miroslav Doubek.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.