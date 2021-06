Řidiči v Česku ročně zaviní několik desítek nehod v místech práce na dálnicích. Loni šlo o 45 případů, jeden zaměstnanec Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zahynul. Příčinou nehod bývá bezohledná jízda nebo nepřiměřená rychlost. Novinářům to v úterý řekli u dálnice D3 u Chotovin na Táborsku zástupci vedení ŘSD a dopravní policie.

Společná akce Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), Besip a dopravní policie v Chotovinách na Táborsku. | Video: Lenka Pospíšilová

"Denně se na našich dálnicích pohybuje až šest stovek dělníků ŘSD, kteří se starají o to, aby doprava byla bezpečná a plynulá. To znamená, že provádí běžnou údržbu svodidel, výtluků nebo zabezpečují vozidla, které je třeba po nehodě odtáhnout. Za posledních 14 dní máme zhruba tři, čtyři nehody, kdy nákladní vozidlo nebo dodávka nabourají do naší techniky stojící u krajnice nebo v pravém jízdním pruhu," řekl generální ředitel ŘSD Radek Mátl.