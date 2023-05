Do další fáze pokročily opravy silnice na průtahu Sídlištěm nad Lužnicí a Sezimovým Ústím I. Řidiči a cestující MHD reagovat na změny v dopravních omezeních. Jak upřesnil mluvčí radnice Luboš Dvořák, pro třetí etapu prací platí od pátku 5. května uzavírka ulice Dr. E. Beneše v Sezimově Ústí, a to od Husova náměstí po křižovatku s ul. Palackého včetně.

Práce na opravách komunikací ve čtvrtek 4. května. | Foto: Luboš Dvořák

„Pro táborské občany je důležitá informace o MHD, která bude obsluhována následovně: Linkám MHD č. 11, 13, 16, 17 směr Kovosvit bude umožněn průjezd stavbou, obslouží všechny zastávky. Zpátky směr Tábor-Klokoty jedou linky přes E 55, kde je náhradní zastávka Tábor, sídliště nad Lužnicí na E 55. Linky MHD č. 11, 13, 16, 17 směr Tábor-Klokoty vynechají tyto zastávky: Sezimovo Ústí, I rozcestí; Sezimovo Ústí, I náměstí; Tábor, sídliště nad Lužnicí. Linka MHD č. 10 se od pátku 5. května vrací na původní trasu. Linka MHD č. 12 směr Sezimovo Ústí II Kovosvit jezdí beze změny. Ve směru z Plané nad Lužnicí (masokombinát) neobslouží zastávky Sezimovo Ústí I rozcestí a Sezimovo Ústí I náměstí. Náhradní zastávka Tábor, sídliště nad Lužnicí je na E 55," přiblížil Luboš Dvořák změny.

Zároveň doplnil postřehy ze stavby, kam se zástupci radnice byli podívat ve čtvrtek 4. května dopoledne. „Varšavská ulice na území Tábora nemá položenu polovinu obrusné vrstvy asfaltu směrem do sídliště, není hotova zastávka MHD sídliště nad Lužnici směrem Sezimovo Ústí I. Náhradní zastávka je provizorně zřízena asi o 150 metrů dál. Ve čtvrtek bagr sypal zeminu do výkopu kolem zastávky. Křižovatka ulic Varšavská, Helsinská, Bělehradská, Kánišova (Sezimovo Ústí) byla ve čtvrtek ráno neprůjezdná. Pracovalo se tam. Doprava proudila přes Volgogradskou a Moskevskou nebo po obchvatu na E55. Jak nás informovali zástupci zhotovitele, táborská Varšavská ulice by měla být doasfaltována v sobotu 13. května."

Opravu komunikací zahájil Jihočeský kraj jako investor začátkem dubna, práce a s nimi spojená dopravní omezení mají trvat do začátku června.

Práce na opravách komunikací ve čtvrtek 4. května.Zdroj: Luboš Dvořák