3. - od 27. 9. do 8. 10. 2021 za plné uzávěry od benzinky na Horkách do Slap. Objízdná trasa povede přes Větrovy. Na tomto úseku stavební firma Porr provede odfrézování vozovky, recyklaci zastudena a položení nových asfaltů. Na zbytku stavby se uskuteční odfrézování a nové asfalty.

2. - od 9. 10. do 24. 10. 2021 na semafory (uzávěra pouze půlky jízdního profilu) od Pintovky po benzinku na Horkách, Týnská 289. Stavba v tomto úseku bude mít 4 části vždy po 4 dnech.

1. - od 29. 9. do 4. 10. 2021 za plné uzávěry od Švehlova mostu k restauraci Pintovka. Objízdná trasa povede přes Čelkovice a tamní most.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.