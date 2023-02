Řidičák na zkoušku, dohled mentora. Chystá se změna zákona

/ANKETA/ Co tedy čeká i řidiče na jihu Čech? Bodový systém pro řidiče se od příštího roku zřejmě změní a zjednoduší. Měly by být pouze tři skupiny trestných bodů, pokuty za některé závažné přestupky se zvýší. Nově by měla platit možnost řídit auto od 17 let pod dohledem, nebo řidičský průkaz na zkoušku. Počítá s tím novela zákona o provozu na pozemních komunikacích, kterou v úvodním kole podpořila Sněmovna.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Štěpánka Saadouni