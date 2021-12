V Předboři zůstal na krajnici pětadvacetiletý řidič Honza z Pacova, který si udělal čas na krátké povídání. „Do Choustníku do chipsárny jezdím denně, rozvážím odtud výrobky do celé republiky,“ vysvětlil.

Sníh už na této trase zažil loni. „Jezdím tu přes rok, loni nebylo toto období tak hrozné, tato zima mě docela zaskočila,“ sdělil, že jednu sněhové období tu má už za sebou.

Pět cest, ani jedna sjízdná

Choustník se podle něj nachází v zimě špatně přístupné lokalitě, problémy tu mívají i osobáky, natož nákladní automobily. „Ačkoliv sem vede asi pět různých cest, všechny v tomto počasí vypadají stejně,“ konstatoval. „Člověk si nevybere kudy má jet, i když dostane doporučení od kolegů, či místních obyvatel,“ vysvětlil.

Na místě v tu dobu už stál téměř dvě hodiny. „Ráno jsem se zasekl také, hned jak jsem vyjel po 5. hodině z Pacova, tak jsem se kvůli podmínkách na silnici uvízl kousek odtud, i tam nejsou podmínky o moc lepší než tady,“ přiblížil kamioňák s tím, že odhaduje, že na Táborsku stráví zbytek dne.

Pomohl mu řidič sypače

Potěšila ho pomoc od projíždějícího cestáře. „Už ráno mi pomohl v jednom kopci před Předboří, díky němu jsem se dostal až sem, kde jsem,“ sdělil řidič Honza s tím, že by mu rád poděkoval. „Sypal kamínek, kde to šlo. Ale když to nejede, tak to prostě nejede,“ smál se.

Srovnávat řidiče osobních a nákladních vozů nechtěl. „Každé má svoje, ale nějaká ta tolerance k řidičům kamionů by nebyla od věci,“ míní.

Tolerance na silnici chybí

Je to zaměstnání jako každé jiné. „Máme to jako práci, také musíme někam dojet. Lidé na nás zbytečně nadávají, že zdržujeme provoz, v zimě blokujeme silnice. Měli by si uvědomit, že nás to živí. Vyzkoušet si, co to obnáší, sednout si na chvíli za volant kamionu,“ konstatoval s tím, že by tak změnili názor.

Choustník leží ve výšce 548 metrů nad mořem, cestou je navíc několik prudkých stoupání a zatáček. Značky užij sněhové řetězy nepomohou. Jediným řeším by i podle dalších řidičů mohlo být místo prohrnování a sypání štěrku, aby silničáři komunikaci solili. To by však byla nutná výjimka, protože většina cest do této obce je tvz. třetí a jedna druhé třídy.

Není to sranda jezdit s takovým kolosem. „Dopravu nekomplikujeme úmyslně, není to legrace. Navíc máme řadu omezení, jako povinné přestávky a další,“ uvedl.

Nechybí ani situace, kdy se musí otočit na malém prostoru, několik kilometrů couvat, či si poradit s jinou komplikací, než je sníh. „Moje auto navíc nemá žádné asistenty, takže se musím spoléhat akorát na svá zrcátka a zrak,“ uzavřel řidič Honza z Pacova.

Loni byla situace téměř totožná, ale o týden dříve. Ve čtvrtek 3. prosince 2020 jsme psali toto:

Na Choustník jen těžko

Částečně v příkopě byl kamion u obce Skopytce na Táborsku. "Na místě zablokoval komunikaci a nemůže vyjet, o situaci jsme vyrozuměli správu a údržbu silnic," vysvětlila loni mluvčí policie Lenka Pokorná, že nehod od noci evidují opravdu mnoho, ale jde o kolize bez zranění.

Hned za ním doslova klouzal další nákladní vůz. Řidič, který přijel od Tučap uvízl v křižovatce mezi obcemi Chabrovice a Krátošice. "Jedu na Choustník pro brambůrky, situace je všude stejně "výborná",“ sdělil ironicky.

Podle jeho slov uvízly další dva kamiony před Choustníkem. "Jde o dva Chorvaty, nevyjeli vysoké stoupání do kopce, i když mají nasazené sněhové řetězy, a tak to celé odcouvávají," přiblížil při nasazování řetězů na další cestu.