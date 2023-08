Jak přibližuje táborský starosta Štěpán Pavlík, budovy budou mít dispozičně čtyři nadzemní podlaží plus jedno vystupující. „Rada města na posledním jednání doporučila zastupitelstvu schválení smlouvy o spolupráci. Tu podle stávajících zásad pro výstavbu v rozvojových zónách potřebuje investor k vydání územního rozhodnutí,“ vysvětluje starosta s tím, že nejbližší zasedání zastupitelů se koná 4. září.

Několikaleté přípravy se tak chýlí ke konci. „Odbor rozvoje nedříve vytipoval pozemky, kde by rezidence mohla stát. Technické služby a vodárenská společnost naplánovaly infrastrukturu, kterou převezmou, odbor dopravy komunikace, odbor životního prostředí zeleň, tak to se připravovalo léta,“ dodává Pavlík.

Vjezd je zvažován od stávající točny v místní části Klokoty. „Město doporučilo alternativní napojení za autobazarem. To by pro nás byla lepší varianta obslužnosti,“ říká táborský starosta s tím, že přístup do areálu rezidence se bude budovat před dokončením třetí etapy.

Místní obyvatelé o výstavbě zatím nemají široké povědomí. „Bydlím tu léta, ale o stavbě nějaké rezidence jsem nic ještě neslyšel. Je to pro mě skutečně nová informace, byty jsou podle mě v Táboře třeba, jsem rád, že se třeba využívá lokalita bývalých kasáren,“ zmiňuje starší muž, který si nepřál uvádět jméno.

Nové byty v Klokotech nabízí investor v druhé vlně prodeje od ledna letošního roku, cenově se pohybují od 2 990 000 Kč. Pro rezervaci bytu stačí zaplatit rezervační zálohu. První splátka se platí až před zahájením stavby. Součástí stavby jsou i tzv. penthouses, tedy střešní byty disponující terasou. Ve vnitrobloku rezidence má být i vnitřní park plný zeleně a stromů.

Další žena o záměru alespoň četla. „Četla jsem to v místním týdeníku, má to být vzadu za tím autoservisem a točnou autobusů směrem na Všechov, ale ještě se tam nestaví,“ uvedla.

V nedávně anketě Deníku vyšla bytová politika Tábora jako nedostačující. Hlasující čtenáři považují byty v městě za nedostatkovou komoditu, výstavba je proto vítaná. Celorepublikově poptávka několikanásobně překračuje nabídku. Tématu se proto Deník bude věnovat podrobněji.