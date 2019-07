DOTVOŘÍ ATMOSFÉRU

Do rukou umělci brali nejčastěji pilu a dláta, tvořili především z lipových kmenů, ale i javorového dřeva. Z předešlých ročníků už Housův mlýn a jeho okolí ozdobilo 12 soch, letos přibylo dalších šest zajímavých výtvorů. "Ty letošní opět dotvoří historickou atmosféru areálu a celé údolí Tismenického potoka," upřesnila Libuše Vachová z organizačního týmu.

DÉMONICKÉ BYTOSTI

Umělečtí řezbáři Josef Hanusch a Michal Syrový z Českých Budějovic se pustili do dekoračních prvků. Majitel husitského skanzenu Petr Nůsek si na ně vymyslel složitý úkol. "Měli jsme původně vytvořit chrliče podobné těm, které se nachází na katedrálách," vysvětlil zkušený řemeslník Josef Hanusch. Ty by však za několik dní nestihli dokončit. "Nakonec jsme tradičně, jelikož už jsme tu popáté, vyřezali hlavy jako výzdobu do krčmy na trámy. Michal udělal spíše démona. Moje verze je takový pizizub," popsal vzniklé bytosti.

O chrliče však místní návštěvníci nepřijdou. "Domluvili jsme se, že je vyrobíme ve skutečné velikosti během roku v dílně a přivezeme je pak už hotové," dodal.

OKU K POTĚŠE A DĚTEM KE HRANÍ

Ondřej Drábek z Choustníka a František Kynčl z Tábora tvořili stabilní atrakce pro děti. Jeden udělal obří prak a druhý hned dvě houpačky a navrch přidal i dárek v podobě anděla. "František udělal houpačku se želvou a takovou podnož, oboje funguje na stejném principu a myslím, že se na tom vyřádí děti různého věku. Ještě během asi dvou hodin vytvořil krásného anděla. Protože kam přijde, prostě musí udělat duchovní bytost," vysvětlil Ondřej Drábek za kolegu, který nevydržel na slavnostní bouchnutí šampaňského.

Děti si díky němu zastřílí z originální střílny. "Já jsem vytvořil prak, který by měl fungovat na nějaké gumové míče či balony a sestřelovat terče, papírové krabice či plechovky. Co vás napadne," představil zvědavcům svůj výrobek. Po obou stranách ho ozdobil hlavami husitů a doladil i speciální barvou. "Je to opálené a obarvené speciální směsí oleje a nafty, která se dá tónovat," objasnil.

ZÁBAVA PRO CELOU RODINU

Návštěvníci měli o tomto víkendu navíc unikátní šanci zahájit opět Husitské rodinné víkendy. Posedět je možné v místní středověké krčmě, navíc je vždy od 14 do 18 hodin připravena zábava ve formě hodu sekyrou, metání prakem, výuka šermu, střelba z luku, kohoutí strkání, přetahovaná a mnohé další. "Mají tady dobré pivo, včera tady bylo opravdu hodně lidí, seděli tu všude, zašli jsme na večerní koncert," pochvaloval si Stanislav Hořejší.

Turisté jistě ocení i možnost nahlédnout do filmové zbrojnice a vyzkoušet si exponáty, které si zahrály ve známých filmech jako jsou Letopisy Narnie, Bathory, Rytíři ze Šanghaje, Van Helsing, Tři mušketýři, Jan Hus a mnohé další.