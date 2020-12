Provozovatelé restaurací se už návratu hostů nemohou dočkat. Patří mezi ně i provozní a spolumajitelka restaurace Škochův dům na táborském Žižkově náměstí Jana Novotná.

„Těšíme se asi všichni, i když doufáme, že to není unáhlené. Komplikací budou samozřejmě roušky, obzvlášť pro personál,“ myslí si. Úpravy uvnitř restaurace nechystá. „Jsme na to připraveni už od léta,“ dodala. Doteď je držel provoz výdejního okénka a také to, že slouží i pro potřeby závodního stravování.

Restaurace Garage v Táboře už se také připravuje na otevření. „V rámci současných opatření jsme po celou dobu vydávali jídlo s sebou, což nám pomohlo udržet chod restaurace při životě“, přiblížila provozní restaurace Veronika Čadková. Od čtvrtka budou mít otevřeno denně od 11 do 22 hodin. Zaměstnanci se shodují, že už se těší na běžný denní chod restaurace a na návštěvníky, na pivo do skla i menu podávané ke stolům.

„Plánovali jsme adventní trhy a firemní večírky v rámci ukončení roku, což jsme bohužel byli nuceni přesunout na příští rok. Kulturní akce jsme také přeložili až na příští rok,“ upřesnila produkční klubu Garage Nina Cibulková. Restaurace totiž zároveň funguje jako hudební klub a především o víkendech pořádá pravidelně živé koncerty.

Na otevření je připraven i Tomáš Hořický, který v Soběslavi provozuje pizzerii Rosa a restauraci Národ. Uplynulé období hodnotí jako mimořádně těžké. „Prodej jídla se propadl zhruba na čtvrtinu. Abychom nemuseli již nakoupené zásoby vyhodit, připravili jsme speciální program pro seniory nad 65 let,“ vysvětlil.

Ve spolupráci s městským kulturním střediskem pak rozváželi seniorům jídlo za výrazně levnější cenu než jej prodávala výdejní okénka. „Šlo vlastně tak trochu o charitu, která nám měla pokrýt jen náklady,“ dodal. A co pokládá za nejdůležitější?

„Hlavně to, aby lidé dodržovali nutná opatření a my mohli fungovat dál. Příští uzavření už by pro řadu z nás bylo likvidační,“ zakončil.