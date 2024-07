Jeho snem bylo si otevřít vlastní podnik. Což se mu nyní díky náhodnému setkání s majitelem objektu, kde Svíčka je, plní. „Původně jsem chtěl malou hospůdku, potkal jsem majitele budovy, který mi říkal, že to chce pronajímat. Tak jsem se chytil příležitosti,“ popisuje Beneš.

Devětadvacetiletý Libor Beneš v gastronomii pracuje od střední školy. „Mám ten obor vystudovaný, dělal jsem asi deset let barmana na Sezimáku v Apollu,“ vysvětluje s tím, že pracoval i v různých dalších provozech, kasinech a restauracích.

Kultura, hudba i pestrý výběr z české kuchyně

Plánují i různé kulturní akce. „Budeme tu mít v prosinci křest fantasy dobrodružné knihy Zřídlo moci, do které jsem přispíval básněmi. Také chceme pořádat hudební večery s různými kapelami či dát prostor začínajícím umělcům například formou galerie. Umístili bychom tu jejich fotky či obrazy,“ popisuje své plány.

Gastroprovoz také nabídne pestrou škálu dobrot. „Chceme lákat hlavně na českou kuchyni, rádi bychom zavedli vegetariánské středy, zařádíme i bezlepková jídla. Pro zájemce chceme dělat i rozvozy obědů,“ naznačuje.

Celý podnik má zajistit kolem deseti zaměstnanců. „Vsadil jsem na mladé a aktivní lidi, chci, aby to zaměstnance bavilo,“ tvrdí nový provozní. Do budoucnosti by byl rád, aby Svíčka prosperovala a našla si stálou klientelu.

„Rád bych do restaurace postupně investoval, proškoloval personál, aby se zlepšovali ve své práci na place i v kuchyni a zprostředkoval zákazníkům nejen dobré jídlo ale i nevšední zážitky. Chtěl bych, aby se z toho stalo místo, kam budou lidé rádi chodit a budou se opakovaně vracet,“ uzavírá Libor Beneš.