„Rekonstrukce objektu trvala necelý rok a vyžádala si náklady 27 milionů korun. Zhruba tři miliony hradil kraj a zbytek pokryly evropské dotace. Nyní nás čeká dvouměsíční zkušební provoz, během něhož budeme soutěžit dodavatele vnitřního vybavení. Otevření plánujeme na září příštího roku,“ upřesnil Hroch.

Hlavní výhodu zrenovovaného objektu vidí náměstek hejtmana pro kulturu zejména v tom, že v něm bude moct muzeum fungovat po celý rok. V prostorách bechyňského zámku, kde muzeum dosud sídlí, jej totiž bylo kvůli absenci vytápění možné provozovat pouze necelých pět měsíců v roce. „Těšíme se na to, že se nám tím podaří zvednout návštěvnost, která momentálně činí pět tisíc lidí ročně zhruba na dvojnásobek,“ dodal Hroch.

Výstavní prostory odpovídající 21. století

Budovu pro nové muzeum převedli zastupitelé města Bechyně koncem roku 2016 do majetku Jihočeského kraje, který ho předal do správy Alšově jihočeské galerii (AJG). „Těší mě, že muzeum díky spolupráci kraje a města Bechyně získalo výstavní prostory odpovídající 21. století, za což bych chtěl oběma subjektům poděkovat. Lidé tu budou moct obdivovat unikátní sbírky 3 500 keramických exponátů z celého světa s datem výroby od 60. let 20. století,“ nastínil ředitel AJG Aleš Seifert.

Obdobně tento projekt chválí i starosta Bechyně Pavel Houdek. „Jsem velice rád, že se toto dílo podařilo zrealizovat. Velmi kvitujeme, že byla tato budova krásně zrekonstruována i to, že muzeum najede na celoroční provoz, což se jistě pozitivně odrazí na návštěvnosti jeho expozic i našeho města,“ uzavřel starosta.