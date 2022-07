O opravu střechy samospráva usilovala více jak 3 roky. "Do objektu na několika místech zatékalo a každým rokem míst přibývalo. Poté, co jsme se dohodli na rozsahu, do procesu výběru zhotovitele vstoupil covid-19 a následné zvyšování cen. Firmy nabízely vysoké ceny nebo odmítaly realizaci," popsal Rada počáteční problémy.

Až 4. kolo výběru se podařilo. Veřejnou zakázku vyhrála firma SHB Hovorka z Červené Řečice za realizační cenu 5,1 milionu korun včetně DPH. Plánována je částečná výměna krovu a kompletní výměna krytiny, hromosvodů a drobné opravy navazujících omítek. "V rámci prací se již pamatovalo na fotovoltaiku a po ukončení práce tesařů, pokrývačů a klempířů, nastoupí elektromontážní firma, k montáži fotovoltaické elektrárny. Městskému úřadu tak zajistí značné úspory provozních nákladů," dodal starosta s tím, že solární panely pokryjí pouze jižní a západní část střechy "Pohled z náměstí tak nebude narušen moderními prvky," uzavřel.

Během stavebních prací v podkroví byly objeveny i nečekané poklady:

- Text z roku 1961.

- Torza bot pravděpodobně z meziválečného období.

- Play list pro zábavu v roce 1989 v kulturním domě.