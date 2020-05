Jihočeské nemocnice v pátek vydaly prohlášení, že cena za testování samoplátců u nich zůstane stejná, tedy 2600 korun. K tomu prostřednictvím své mluvčí Ivy Novákové vydaly tabulku s rozpisem veškerých nákladů.

Kalkulace ceny za PCR test v jihočeských nemocnicích:

Zdroj: Deník/ Jana Vandlíčková

V souvislosti s tím hned v pátek Jindřich Florián, ředitel Nemocnice Český Krumlov, uvedl, že od 19. května s testováním samoplátců českokrumlovská nemocnice končí. „Tato cena je pod našimi náklady a my nemůžeme provádět výkony, na které bychom dopláceli,“ vysvětlil. Podle jeho soudu ministerstvo rozhodlo jen podle toho, kolik vyšetření stojí v laboratoři. Ale nepřipočítávají k tomu transport do laboratoře, my třeba vzorky posíláme na Akademii věd do Budějovic, ani ochranu a oblečení sester, ani jejich mzdu. „Nám to vychází na asi 2 450 korun, zaokrouhlili jsme cenu pro samoplátce na 2500 korun za test a testy provádíme prakticky bez marže,“ upřesnil Jindřich Florián.

V sobotu pak na nařízení ministerstva reagoval také Tomáš Fiala, ředitel Nemocnice ve Strakonicích. Tam od soboty 16. května vyšetření PCR na COVID-19 stojí nařízených 1756 Kč. „Děkujeme všem českým pendlerům, kteří nepožadují vrácení přeplatku. Nechávají jej naší nemocnici jako dar,“ řekl Tomáš Fiala s tím, že Nemocnice Strakonice vyšetřuje samoplátce i o víkendech, výsledky lidé dostanou elektronicky do 24 hodin.

Ondřej Plocek ze společnosti Nextclinics České Budějovice v neděli řekl, že testování jejich firma bere jako službu veřejnosti a rozhodla se pokračovat za cenu stanovenou ministerstvem. Nextclinics zřídila v uplynulých týdnech pět odběrových míst a na všech bude vzorky odebírat i přesto, že částka nepokryje veškeré náklady.