Na tom, že je nejvyšší čas, aby se prvňáci a druháci zase vrátili příští středu do školních lavic, se ředitelé škol z Táborska shodují. Děti se navrátí v celých třídách, nebude nutné je rozdělovat na skupiny. Otevřou i školní družiny. V těch však budou děti rozdělené do skupin po svých třídách, aby se vzájemně nepotkávaly s dětmi z jiných tříd.

„Na děti se už těšíme, uvítáme je s radostí,“ sdělil ředitel soukromé základní školy Bernarda Bolzana v Táboře Zdeněk Trska. „Myslím si, že nejlepší by bylo vrátit do školy všechny děti,“ dodal s tím, že ve většině západních zemí byly školy tím posledním, co se zavíralo.

Opatření ve škole: Žáci budou muset nosit roušky ve společných prostorách i při výuce.

Původně se měli vrátit už druhého listopadu.

Nebudou se ani vracet po patnáctičlenných skupinách.

„Případně se nezavíraly vůbec. Pokud si někde chceme brát příklad, měli bychom právě u civilizovaného světa,“ dodal. Do jeho školy nastoupí 52 žáků, kteří budou muset využívat roušky či obličejové štíty. „Podle vyjádření krajské hygienické stanice z letošního září je to možné,“ vysvětlil.

Zároveň však dodává, že obličejové štíty nesou i negativa. „Od štítu se nepříjemně odráží zvuk při vzájemné komunikaci,“ vysvětlil. Volbu však škola nechá na rodičích žáků.

Do táborské základní školy Helsinská má od středy nastoupit 88 žáků. „Všichni budou muset mít roušky. Podle našich informací může být štít pouze doplňkem k roušce, samotnou ji nemůže nahradit,“ uvedla ředitelka Alena Heršálková. Škola otevře družinu od šesté hodiny ranní do sedmnácté hodiny.

Na děti se těší i ředitel soběslavské základní školy Edvarda Beneše Vlastimil Říha. „Uvítáme je s radostí, těší se hlavně jejich učitelky. U takto malých dětí není distanční výuka vůbec vhodná,“ myslí si. Děti budou muset nasadit buď roušky, nebo obličejové štíty. „Pokud by dítě přišlo se štítem, určitě ho nevyženeme,“ upřesnil. Do školy dorazí kolem stovky dětí z celkem pěti tříd.

ZRUŠÍ ZVONĚNÍ

Do táborské základní školy Zborovská ve středu přijde kolem dvou stovek žáků z celkem sedmi tříd. „Škola zruší zvonění a ve třídách se bude pravidelně větrat. Doporučujeme učitelům, aby s dětmi chodili často ven,“ uvedl ředitel Petr Vašíček.

Podle spolku Větráme školy by se otevírání oken ve třídách nemělo omezovat. „Školní třídy byly problémové ještě před pandemií. Díky různým dotacím na zateplení budov byla většina škol dokonale utěsněna a budovy tak přestaly dýchat,“ uvedl Matěj Šmucr ze spolku Větráme školy.

„Pokud školy vůbec větrají, většinou využívají pouze štěrbinové větrání, neboli ventilačku. Tento způsob větrání však není dostačující. Optimálním řešením je pravidelné, intenzivní a krátkodobé větrání,“ dodal Šmucr.

DĚTI PŮJDOU VEN

„Důležitost větrání rozhodně nepodceňujeme, a pokud to počasí dovolí, budou děti trávit co nejvíc času venku,“ potvrdila ředitelka mladovožické základní školy Hana Váchová.

Podle ředitelky chýnovské základní školy Marcely Vosátkové jsou na příchod dětí připraveni nejen ve třídách, ale i upravili i školní jídelnu. „Máme stoly metr a půl od sebe, u jednoho pak budou sedět maximálně čtyři děti,“ popsala. Každý den pak stráví děti povinně alespoň hodinu venku. „Dokud to počasí umožní,“ uzavřela ředitelka.