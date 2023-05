Dlouhé čekání na čápy se obyvatelům města vyplatilo, před několika týdny se totiž na střeše školy tito majestátní ptáci opět objevili. "Na hnízdě jsou teď dva čápi a vypadá to, že se pustili do stavby hnízda. Máme z toho velkou radost a děti je nadšeně pozorují. Na čápy jsme samozřejmě nezapomněli a jsou i v našem školním logu," řekla ředitelka místní základní školy Jana Hýbková a dodala, že čapí obydlí zůstávalo roky prázdné i přes snahu místních hasičů, kteří hnízdo po konzultaci s ornitology průběžně obnovovali a znovu vyplétali.

Dění v čapím hnízdě denně s napětím sledují i obyvatelé města, pro které je návrat čápů velkou událostí. "Jsme moc rádi, že sem konečně přiletěli a zůstali, protože každý rok vždy přiletěl čáp, chvíli poseděl a zase odletěl. Doufám, že teď už nám tady vydrží. Pokaždé přilétali začátkem dubna, letos si ale čápi dávali na čas a objevili se tady až na konci měsíce," konstatovala paní Hana, která má čapí hnízdo na dohled. Dříve dokonce zapisovala data pro ornitology.

Hasiči sundavali vejce z čapího hnízda

Původní čapí pár zasáhla v roce 2011 tragická událost. Samec se utopil v nedaleké jímce a samice tak zůstala na snůšku sama. Hasiči proto vejce preventivně odebrali a převezli do líhně v ZOO Ohrada. „Mohlo by se stát, pokud je tam vajec víc, že by je vyházela. Proto jsme se dohodli s agenturou ochrany přírody, že se vyzvednou a uměle odchovají v zoologické zahradě,“ vysvětloval před dvanácti lety Deníku pracovník ZOO Ohrada v Hluboké nad Vltavou Petr Skála. Dvě z mláďat se tehdy podařilo odchovat.

Radost z návratu čápů bílých do Kardašovy Řečice mají také ornitologové. "Máme vícero zvěstí, že na místech, kde dlouho nic nehnízdilo, se letos usadili čápi. Těžko říci, proč to tak je, protože čápi stále ubývají. Může to být i tím, že zimu přežilo neobvykle více loňských mláďat, která teď hledají neobsazená místa," zmínil ornitolog Jiří Šebestian s tím, že v současné době ještě odborníci nemají k dispozici žádná čísla ohledně loňské čapí populace.

O čápech bílých se říká, že jsou roky věrní jednomu partnerovi. Dlouhodobá sledování a genetické analýzy to ale vyvrátily. "Čapí páry spolu nezimují a na zimu se na stará hnízda vracejí jako první samci. Asi dva týdny po něm přiletí jeho původní partnerka, která si pamatuje, kde loni hnízdila. Podle kroužků to dlouho vypadalo, že páry drží pohromadě, protože čápů je málo. Pak se ale ukázalo, že když přiletí starý čáp a ještě nějaký mladý, tak se spolu utkají a když náhodou mladý zvítězí, tak starého vyžene a stará čápice pak hnízdí s mladým partnerem," popsal ornitolog Jiří Šebestian. Stejně to funguje i naopak, kdy spolu poměří síly dvě čapí samice a vítězná pak zahnízdí se samcem.