Štáb bylo možné o víkendu potkat mimo jiné na plaveckém stadionu, nábřeží Jordánu či v Husově parku. Točit se má celkově asi 80 dní a kulisami Ratolestí se stanou i další notoricky známá místa nejen v Táboře, ale i v okolí. Scénárista Tomáš Feřtek se v rozhovoru pro Deník rozpovídal o inspiraci i o tom, proč se hlavní lokací stalo druhé největší jihočeské město.

Původní pracovní název Ochránci už se nepoužívá. „Točíme Ratolesti. Původní název nepoužíváme právě z důvodu, že si lidé myslí, že půjde o pokračování seriálu Ochránce a bude tam Lukáš Vaculík. Není to pokračování a nebude tam Vaculík, proto se to jmenuje jinak,“ vysvětlil úvodem rozhovoru scénárista a dramaturg Tomáš Feřtek.

O čem seriál bude? Popíšete hlavní postavy?

Každá epizoda bude mít svou historku, ale je tam relativně silná centrální linka, která se prolíná všemi deseti díly. Jde o příběh pádu středostavovské rodiny, hlavními postavami jsou ředitel místního čtyřletého gymnázia, adiktoložka z nízkoprahu a jejich syn, který jezdí cyklokros. Je úspěšný a má našlápnuto k nějaké kariéře. Ale dopadne to s ním trochu komplikovaně.

Proč jste si pro natáčení vybrali zrovna Tábor?

Vzniklo to tak, že kolegové z EDUinu připravovali strategii vzdělávání pro Tábor. V rámci jejich práce jsem občas něco moderoval, navštěvoval jsem organizace, které tu pracují s mládeží mimo školní výuku, například Cheiron či skaut. V té době jsem shodou okolností připravoval námět pro seriál, který měl být jiný, pestřejší, ukazovat třeba i na pozitivní práci učitelů. Tak mě napadlo, že by se mohl celý odehrát v jednom městě, což přináší řadu výhod i z hlediska natáčení. Tábor mi připadal jako kompletní svět, máte tu všechno včetně různých druhů lokací.

Jak je to s hlavními postavami, jsou místní? A co děj?

Nedá se říct, že by hlavní postavy byly reálně inspirovány konkrétními místními lidmi, snad ve velmi obecném slova smyslu, rozhodně nejde o místní postavy. Podobně je to s těmi historkami. Jsou to všechno reálné případy, s kterými jsem se setkal. Buď jsem je řešil sám jako novinář, nebo jako někdo, kdo někomu radí v oblasti vzdělávání. Některé jsou mediálně známé. Akorát že my jsme je s kolegou Matějem Podzimkem upravili na místní poměry. Nejde nám totiž primárně o vyprávění reálného příběhu, ale chceme postihnout to téma. Vycházíme z reality, ale pro potřeby televizního příběhu spojíme například dva různé motivy. Ten, koho se historka týká, se určitě pozná. Obrysy jsou totiž jasné, i když je to někdy hodně překombinované.

Co konkrétně jste točili v sobotu v táborském bazénu?

Jsou to záběry pro šestou epizodu, která se týká nevidomé dívky, která se rozhodne v rozporu s vůlí vlastní rodiny studovat na gymplu. Její rodiče mají představu, že vystuduje konzervatoř a bude učit na lidušce, ale to ona nechce. To se skutečně stalo, jde o námět kolegy spoluscenáristy, jehož matka takovou slečnu skutečně učila. Nás zaujala její neuvěřitelná cílevědomost, protože ona se v 15 letech rozhodla jít za svým snem navzdory názoru rodičů. Vzbouřila se a ten gympl si zařídila, vystudovala, i když s ní doma nemluvili.

A máte tam něco přímo z Tábora?

Pokud jde o táborské historky, já jsem ten seriál psal přímo Táboru na tělo. Pohybuji se tu celkem dlouho, bydlím třicet kilometrů odtud a mám tu spoustu kontaktů. Přinášíme stín toho, co se třeba řeší v Táboře před nádražím. Využil jsem debatu, která se strhla kolem partiček mládeže působících ve městě. I když jádro jednoho z dalších dílů je o konfliktu dívky ve škole, není jasné, zda ona někoho terorizuje, nebo někdo ji. To se skutečně stalo jinde, minulý rok. Její příběh ale začínáme v Husově parku, kde ji nějací výrostci přepadnou a oberou o pizzu. V tomhle smyslu jsme se i v jiných dílech inspirovali místními poměry.

U nádraží budete tak určitě častěji, a kam se vypravíte dále?

Do parčíku u nádraží se opravdu budeme vracet. I samotné exteriéry nádražní budovy v seriálu budou poměrně často. Na nábřeží Jordánu u Trafačky mě zase zaujalo, když jsem šel kolem, jak skauti z charity rozdávali polévku bezdomovcům. Takže to bude další místo.

Štáb obsadí i nechvalně známou Fišlovku, kde vypukne požár. O co tam půjde?

Když točíme na Fišlovce, tuším, že jde o čtvrtou epizodu, věnujeme se chlapíkovi, který žije ve vyloučené lokalitě. Ten absolvuje kariéru městského strážníka, navzdory tomu, kde vyrostl. To je historka, která je téměř přímo inspirovaná tím, co se tu skutečně děje. (Pozn. redakce - současný asistent prevence kriminality Erik Kováč na Fišlovce skutečně vyrůstal). Ale nikdy nehrajeme realitu jedna ku jedné. Je to jen inspirace zasazená do prostředí, detaily, které jsou nejcennější, totiž úplně nevymyslíte. Ty se musí stát.

První velké natáčení se ale uskuteční až příští víkend, o co půjde?

V úvodu seriálu jsem potřeboval dynamickou scénu, najdou nějakého kluka spadlého pod hradbami a od toho se odvíjí další děj. Chceme si to místo nejdříve prohlédnout, zvažovali jsme cyklistický závod a narazili jsme na Downtown. Viděl jsem ho loni osobně a přesně mi to zapadlo do děje. Požádali jsme organizátory, kteří nám postaví kus tratě pro naše potřeby na náměstí Mikuláše z Husi. Budeme simulovat závod a ukážeme u toho lidem záběry z města i Holečkových sadů, kde se najde tělo.

Naše čtenáře jistě zajímají i další lokality. Které se v Ratolestech objeví?

Točíme na Sídlišti nad Lužnicí, na Komoře, v Cheironu v nízkoprahovém klubu Bejvák, to je prostředí, které hodně využijeme. Točíme i v Auritu, protože naše hlavní postava, adiktoložka, tam pracuje. Exteriéry škol budou také z Tábora, použijeme botanickou zahradu, kde je to skutečně krásné, a okolí ZŠ Helsinská. Točíme i dost v okolí města, například cyklokrosové terény a jízdy. Využíváme například i motokrosovou dráhu u Chotovin či osadu Stříbrné Hutě u Chýnova, kde jsme si vyhlídli hodně zbořený dům k natáčení.

Točíte i mimo jižní Čechy?

Nakonec je to v zásadě více táborský seriál, než jsme původně zvažovali. Co se povedlo najít v Táboře a jeho blízkosti, točíme zde. Na výjimky, například nádražní hala pochází z Kralup. Některé interiéry máme přímo v Praze. Policejní služebnu máme také jinde.

A co veřejnost asi nejvíce zajímá, jak dlouho se bude točit a kdy se Ratolesti dostanou na obrazovky?

Budeme točit celý rok 2024, dokončení, tedy postprodukci, chceme dělat na jaře 2025. Máme naplánovaný jarní a podzimní blok natáčení. Potřebujeme naznačit nějaké plynutí času i z hlediska ročních období. Ale sníh tam nemáme. O termínu vysílání rozhoduje programové vedení ČT, nejdříve to může televize zařadit do vysílání na podzim roku 2025. Odhaduji září 2025 nebo potom leden 2026, záleží na jejich rozhodnutí.