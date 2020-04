V pondělí 27. dubna se konala 28. rada města Tábora. Na tomto zasedání se radní mj. zabývali analýzou a řešením propadu příjmů v rozpočtu města důsledkem mimořádného stavu spojeného s pandemií koronaviru.

S ohledem na krizovou situaci město Tábor zřídilo transparentní účet, na který budou moci dárci přispívat na boj proti koronaviru. | Foto: Grafika: Jindřich Staněk, město Tábor

Podrobnosti vysvětlil radní Petr Havránek. „V současné chvíli je velmi komplikované stanovit vzhledem k různorodosti informací a nejasnostem v dalším vývoji celé situace jednoznačný vývoj, ale trendy napovídají, že propad sdílených daní se bude pohybovat v rozmezí 10 až 20 procent. Přidržíme-li se této horní hranice, znamenalo by to propad příjmů ve výši 104 miliony korun. A právě na tuto nepříjemnou skutečnost by se městská pokladna měla připravit,“ sdělil Petr Havránek.