Rada města Tábora proto doporučuje zastupitelstvu, které zasedne v pondělí 28. června 2021, schválit okamžitý finanční dar ve výši 200.000 korun pro jednu z nejzasaženějších obcí, kterou je Moravská Nová Ves.

„Záměrem je co nejrychleji pomoci tam, kde je to nejvíce potřeba. Pokud návrh schválí zastupitelé, finanční pomoc postižené obci bude poskytnuta cíleně na výdaje spojené s obnovou veřejného majetku, a to formou daru,“ uvedl starosta Tábora Štěpán Pavlík.

Do postižené oblasti odjedou v nejbližších dnech pomáhat profesionální hasiči z HZS Tábor. Ředitel Petr Hojsák vyzval obce v táborském regionu, že by se sboru hodily tzv. sponkovačky, které jsou schopny připevňovat hřebíky různé konstrukce. „Hasiči už mají několik sponkovaček přislíbeno. Jednu zaplatí i Tábor. Stojí okolo 30 tisíc korun,“ uvedl Štěpán Pavlík.

Ten doporučil občanům Tábora, kteří chtějí Moravě pomoci, aby využili řady založených sbírek pro veřejnost, např. Diecézní charity Brno (č. účtu 4211325188/6800 s variabilním symbolem 2002. Poslat lze i dárcovskou SMS ve tvaru DMS DCHB XX. Místo křížků odesílatel pak doplní buď 30, 60 nebo 90 – podle toho, jakou částku se rozhodne odeslat), organizace Člověk v tísni – SOS Morava (č. účtu: 713271329/0300) či Nadace ADRA (č. účtu 66888866/0300 s variabilním symbolem 390) aj.

Případnou materiální (věcnou) pomoc shromažďují a distribuují k tomu uzpůsobené organizace.