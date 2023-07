V sobotu 8. července se v Radimovicích u Želče uskutečnil již 4. ročník benefiční akce Radimovice pomáhají, i letos se podařila vybrat během turnaje v nohejbalu, divadla a následujících koncertů pod širým nebem pěkná suma na bohulibé účely.

Jak informoval Aleš Kutner z pořadatelského týmu, historie charitativní činnosti v Radimovicích sahá až do roku 2017. „To jsme poprvé, ve spolupráci s Výborem dobré vůle - Nadací Olgy Havlové, vybírali peníze do nadační kasičky. Do podoby, kterou mohli vidět návštěvníci letošního ročníku, se akce posunula v roce 2020,“ zmínil.

Nohejbal, divadlo i hudba

V sobotu tradičně v 8 ráno začala akce výkopem prvního utkání nohejbalového turnaje O pohár Jirky Lutovského. „Ten se koná na počest místního občana a našeho kamaráda, který před několika lety tragicky zahynul,“ vysvětlil Kutner s tím, že letos se klání zúčastnilo dvanáct mužstev, rozdělených do dvou skupin.

Zhruba kolem třetí hodiny odpoledne se účastníci ukončili skupinovou část a začaly vyřazovací boje. „Ve stejnou chvíli se konalo také tradiční divadelní představení, tentokrát jsme si vyprávěli O princi Bajajovi. Ve vyřazovacích bojích si nejlépe vedli týmy KiKS a obhájci trofeje z Dražic. Ve vyrovnaném finále byl úspěšnější domácí výběr KiKS a získal historické prvenství na tomto turnaji,“ shrnul s tím, že v té době už se pomalu ozývaly tóny první kapely večerního koncertu.

Až z Benešova do Radimovic u Želče dorazila kapela ATD. „Po jejich fantastickém představení následovalo vyhlášení výsledků turnaje a poté přišlo na řadu "milevské" uskupení Escape2theJungle. Následovalo losování tomboly a celý den nám již tradičně zakončila kapela Náhodný výběr,“ dodal Aleš Kutner.

Výtěžek z celé akce a transparentního účtu půjde na podporu Karolínky Svobodové z Pacova, která bojuje s Rettovým syndromem. „Již teď dokážeme říct, že se nám snad opět podaří atakovat hranici 100 tisíc korun, při troše štěstí se dokážeme přiblížit loňské rekordní částce, která činila něco málo přes 116 tisíc,“ uzavřel. (lep)