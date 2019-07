České Budějovice - Policisté v jižních Čechách používají automatický externí defibrilátor (AED) čím dál častěji.

Ilustrační foto. | Foto: ZZS JMK

Jihočeští policisté úzce spolupracují se všemi složkami Integrovaného záchranného systému. Cílem všech složek je především pomoc občanům a návštěvníkům našeho kraje a do této pomoci spadá také pomoc při záchraně lidského života. Přes stále se zlepšující pokrytí území Jihočeského kraje posádkami zdravotnické záchranné služby a zkracování dojezdových časů, bývá pacient, který má náhlou zástavu oběhu, odkázaný v prvních minutách na pomoc osob, které jsou na místě ještě před příjezdem profesionálních zdravotníků. První minuty jsou zásadní pro určení šance na dobrý výsledek přežití. Počet laiků schopných samostatně provádět účinnou resuscitaci je stále nedostatečný a telefonicky asistovaná resuscitace je sice již standardním opatřením, ale pořád neřeší všechna úskalí. Z těchto důvodů zavedla Zdravotnická záchranná služba JčK do praxe další systémový prvek – vybavené a vyškolené first respondery (FR) z řad příslušníků složek integrovaného záchranného systému.