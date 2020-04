Soubor opatření po předchozí dohodě zpracoval a předložil radní Petr Havránek ve spolupráci s odborem financí a správou majetku města. Filozofií těchto opatření podle starosty Štěpána Pavlíka je, že pomoc musí být komplexní a neodkladná.

„Jde o akt jednorázové rychlé pomoci, která bude pro příjemce srozumitelná. Nechceme zdvojovat nebo suplovat kompenzace vlády, spíše jsme pečlivě prověřili, co je v možnostech města, a jak to co nejrychleji a nejjednodušeji udělat. Chceme říci místním lidem, že jsme tady pro ně a víme o jejich trablech,“ pronesl starosta a dodal: „Nechceme před uchazeče klást přílišné administrativní požadavky. V rámci rychlého odbavení pomoci přicházíme pouze s doplněním žádosti o čestné prohlášení. A na druhé straně věříme ve férovost a zdravý úsudek žadatele.“

Pomoc je rozdělena do třech oblastí – občan, podnikatel (OSVČ), neziskové organizace.

Rada města Tábora vzhledem k vyhlášení nouzového stavu dle usnesení Vlády České republiky:

Pro občana:

1. doporučuje správci poplatků nepenalizovat úhradu poplatku za psa a poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, pokud bude úhrada provedena v plné výši do 30. 9. 2020. Úhrada poplatku za psa byla v březnu prodloužena do 31. 7. 2020, teď mají chovatelé nově lhůtu ještě o 2 měsíce delší. „Přinášíme možnost odložení platby bez uplatňování penále za pozdní zaplacení,“ vysvětlil starosta.

Na jaře se nebudou posílat složenky na zaplacení odpadů. Usnesení znamená, že jde o možnost zaplatit později, nikoliv povinnost, takže ten, kdo chce platit hned, může tak učinit, a to nejlépe elektronicky.

2. schvaluje na základě žádostí nájemníků městských bytů možnost úhrady nájemného a úhrad za služby za měsíce duben a květen 2020 v šesti poměrných splátkách v měsících červnu, červenci, srpnu, září, říjnu a listopadu 2020. Uvedené odložení úhrady nájemného nebude považováno za porušení nájemní smlouvy. Realizaci provede společnost Bytes Tábor, který je správcem městského bytového fondu. Opět se jedná o možnost pro občany, nikoliv o povinnost. Pro možnost čerpání této úlevy postačí podání žádosti u společnosti Bytes s.r.o.

Pro podnikatele:

1. doporučuje správci poplatku prominout poplatek z pobytu za období od vyhlášení nouzového stavu do konce roku 2020, a to všem poplatníkům. Poplatek bude prominut na základě žádosti jednotlivých podnikatelů, kteří poplatku podléhají. „Jedná se o drobnou symbolickou úlevu hoteliérům a majitelům penzionů. Do konce roku nebudeme vybírat poplatek z pobytu,“ sdělil starosta.

2. doporučuje správci poplatku prominout poplatek za užívání veřejného prostranství všem poplatníkům za dobu od platnosti stavu nouze do konce roku 2020, výjimkou organizování politických mítinků a reklamních akcí. Poplatek bude prominut na základě žádosti jednotlivých podnikatelů či občanů, kteří by poplatku podléhali. „Odpustíme poplatek za zábory pro kulturní akce, ale taky pro různé stavby, takže žadatel může řádově ušetřit až tisíce korun za jeden zábor,“ uvedl starosta.

3. schvaluje prominutí nájemného nájemcům, kteří mají pronajaté prostory sloužící k podnikání v majetku města Tábora, za období březen 2020.

„Na základě písemné žádosti nájemců bude prominuto v kompetenci rady města nájemné všem, a to do výše až 20 tisíc korun/měsíc. Schválení prominutí nájemného vyššího než 20 tisíc korun/měsíc podléhá schválení zastupitelstvem, kterému bude radou města tento krok doporučen,“ potvrdil starosta.

4. schvaluje poskytnutí jednorázového daru ve výši 5 tisíc korun žadatelům (s.r.o., zapsaným spolkům a OSVČ) reálně provozujících svou činnost na území města Tábor nebo majícím zde provozovnu, kteří zároveň splňují definici drobného podnikatele (méně než 10 zaměstnanců a obrat nepřesahuje 15 milionů korun ročně), a kterým klesl obrat za březen a duben 2020 nejméně o 20 % ve srovnání se stejným obdobím minulého roku nespadají do kategorie podnikatelů popsaných v usnesení vlády ze dne 14.3.2020. Podrobnosti budou radou upřesněny ve středu 8.4.2020.

Dar se neposkytne žadatelům, kteří byli k datu 12. 3. 2020 pravomocně v exekuci, konkurzu či likvidaci a žadatelům, kterým bude prominuto nájemné dle usnesení rady města pod bodem 3.

Rada města toto opatření schválila, ale technické detaily a formuláře budou zveřejněny později. Žádat se bude prostřednictvím Živnostenského úřadu v Táboře až v květnu.

5. ruší usnesení rady města Tábora ze dne 3. 2. 2020, které navyšovalo nájemné o inflaci. Nájemné pro podnikatele za rok 2020 zůstane na úrovni roku 2019. „Znamená to, že neuplatníme zvýšení nájemného o inflaci v letošním roce. Nájemce nemusí žádat, tímto usnesením se promíjí automaticky,“ uvedl starosta.

6. souhlasí se založením finanční sbírky a transparentního účtu pro dobrovolné příspěvky fyzických či právnických osob. Finanční prostředky budou využity pro pokrytí potřeb poskytovatelů sociálních a zdravotnických služeb ve městě v souvislosti s koronavirovou pandemií. O podrobnostech sbírky bude rozhodnuto na příští radě radě města 27. 4. 2020. „Sbírka ponese symbolický název Táborská káď. O rozdělení peněz rozhodne zastupitelstvo města,“ zdůraznil starosta.