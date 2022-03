Jak vysvětlil iniciátor debaty Jiří Borovka, Mirek Topolánek byl v roce 2009 předsedou vlády a Rady Evropské unie. „Řešil energetickou krizi a s Putinem vyjednával. Teď po napadení Ukrajiny stojíme před stejnou otázkou, a tak mě napadlo ho pozvat a uklidnit veřejnost,“ uvedl.

Pětašedesátiletý Mirek Topolánek na semináři uvedl, že se konflikt na Ukrajině bezprostředně týká i nás. Podle jeho slov chce Putin Rusku vrátit velikost. „Pokud je pro někoho v západním světě chování Putina překvapením, jsem z toho překvapen já. Putin všechno, co dělá, dopředu signalizoval, dokonce to říkal velmi otevřeně,“ sdělil úvodem.

Topolánek jezdil do Ruska i na Ukrajinu. „Měl jsem možnost mluvit nejen s Putinem, ale i Medveděvem, Sečinem a dalšími. Ukrajina jako taková se za poslední desetiletí dost pozvedla. Stav, kdy by byla svobodná, nezávislá a ekonomicky soběstačná, hrál v Putinových plánech velkou roli,“ upozornil.

Chce ovládat trh

Putin si už před lety naplánoval, že všechny produktovody, které povedou do Evropy, budou na jeho území. „Vzhledem k nedostatku ropy v evropské části Ruska chtěl ovládat a kontrolovat střední Asii, aby nebyl tak vydíratelný z Evropy, rozhodl se diverzifikovat dodávky do Číny a jihovýchodní Asie. Tyto teze trpělivě realizoval,“ dodal.

Putina motivuje slabost západu. „V roce 2014 byla reakce vlažná. Vnímá západ jako slabého soupeře a může si dovolit, co chce,“ míní.

Hybridní válka a scénář s genocidou je jen záminkou. Válka ho nepřekvapila, ale její nelítostnost ano. „Nečekal jsem, že bude tak krvavá, že Rusko bude mít tendence obsadit celou Ukrajinu a že Putin bude harašit a vydírat celý svět zmáčknutím jaderného knoflíku,“ komentoval Mirek Topolánek.

Válku nesmí vyhrát. „Je to brutální šílenství. Toto prostě Putin nesmí vyhrát. To, že se zařadí do učebnic dějepisu sedmé třídy vedle Hitlera, Stalina a Lenina, je už nepochybné. Porušil úplně všechno, je mu to jedno a je to krajně nebezpečné,“ sdělil.

Osobní setkání

Že je Putin psychopat schopný všeho, pochopil při osobním setkání. „Jednal jsem s ním v roce 2009 pět hodin kvůli plynové krizi, tehdy chtěl zvýšit závislost Evropy na ruském zdroji,“ vysvětlil.

Tři hodiny dokonce diskutovali jen mezi čtyřma očima. „Byla to rusko-německá hra, kdy chtěl Putin obětovat Ukrajinu, ale ta hra mu nevyšla. I tehdy šlo jako dnes o to udržet Evropu závislou,“ řekl.

Obsazením jaderné elektrárny chce Putin vyvolat další protijadernou psychózu v Evropě. „Ani u našich vrcholových politiků není výjimečné, že jsou psychopati. Když má někdo metr padesát, buď se s tím vyrovná, nebo má komplex a něčím si to léčí!“