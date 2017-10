Působí v Plané, dostal jméno Na Pláni

Planá nad Lužnicí - Nový divadelní soubor Na Pláni se v pátek večer poprvé setkal s příznivci amatérského divadla a snad i s budoucími diváky.

Kdo dorazil do plánské Fary, dozvěděl se, jaké má režisérka souboru Naďa Míková plány. Ta totiž svůj nově vznikající ansámbl spojila s bývalou Harfou a z Tábora se za ní vydala pod křídla Plané. "Když jsem začala hledat herce pro inscenaci Muškaření, oslovila mne Jindřiška Nezvedová, abych se k ní v Plané přidala. Když to všechno půjde, budeme Muškaření připravovat už pod divadlem Na Pláni. Zatím nám ale stále chybí jedna herečka, takže se klidně budeme soustředit na něco jiného a přizpůsobíme se možnostem," vysvětlila Naďa Míková spojení se zaniklou Harfou.

Společně teď připravují první scénické čtení. První společné setkání bylo tedy především výzvou pro lidi, kteří by se chtěli do činnosti souboru zapojit. Mladé nadšence přišli podpořit i někteří divadelní bardové, kteří herectví propadli před desítkami let. Nechyběl ani starosta Jiří Šimánek a místostarosta Stanislav Vyhnal s manželkami nebo šéf zdejší kultury František Doubek.

Harfa v Táboře skončila na konci loňského roku s rekonstrukcí prostor v Divadle Oskara Nedbala. Jak říká Jindřiška Nezvedová, po osmi letech činnosti se jim náhradní zkušebnu dlouho nepodařilo najít, až se naskytla Planá nad Lužnicí a rekvizity mohly opustit garáž jejího domu. "Fungujeme tady asi dva týdny a já jsem pak oslovila Naďu, protože mi chyběl režisér. Teď zkoušíme něco nového, což je zatím tajné, a její Muškaření musí počkat," říká zakladatelka souboru.

Podpořit nový soubor přišla například Milada Maňáková, jejíž rodiče byli vášnivými ochotníky. "Já jsem hrála jen jako holka, do osmnácti, pak jsme šla do práce už to nešlo. Ale divadlem jsem žila, rodiče tady v Plané hráli. Ráda jsem dnes přišla, abych viděla, kdo z bývalých divadelníků tu bude a kdo bude hrát," řekla Milada Maňáková z Plané a vysvětlila, že vzhledem ke zdravotním důvodům ruku k dílu už nepřipojí.