Těžko by v něm někdo v tu chvíli hledal psa neohrožené plemene, který se dokáže postavit i vlkovi nebo medvědovi, aby ochránil stádo ovcí. Ale přesně těmto úkolům byl původně jeho druh používán. Jak dlouho pes na místě trpěl, nikdo neví.

Pomoc strážníků, kteří ho odvezli k veterináři a do útulku, mu zavolala žena, která procházela kolem.

Když přijeli strážníci na místo, pes nebyl schopný se postavit na nohy. A při jeho váze bezmála sto kilogramů musela dorazit i druhá hlídka, aby mastina naložili do auta a odvezli k veterináři. Ten zbědovaného psa ošetřil a podal mu vitamíny. Následně putoval do útulku.

Podle Jitky Zdychyncové z psího útulku ve Strakonicích pes, kterého přijali loni v září vážil kolem devadesáti kilo. "Dostal od nás jméno Barabas a dnes už má nový domov. Přijeli si pro něj lidé z Lytomyšlska, kteří už psa stejné rasy mají, v novém domově na statku tak Barabas našel i psího kamaráda a vše nakonec dobře dopadlo," vzpomíná Jitka Zdychyncová.

S odstupem času vzpomínají všichni na Barabase s úsměvem. Zasahující hlídka si vybaví, jak museli mohutné téměř stokilové psisko zvedat, dávat do auta a zase vyndavat ven. "Když se prý šli ale na Barabase podívat pár minutách po ubytování v kotci, vítal je na všech čtyřech a vesele vrtěl ocasem," popisuje vzpomínky městských policistů jejich tisková mluvčí Jaroslava Krejčová

Také v útulku na něj vzpomínají s veselou. Byl tak veliký, že kvůli němu museli probourat průlez z kotce do výběhu, protože tím standardním se neprotáhl.

I přes svůj vzrůst byl ale Barabas miláčkem všech a z toho vzešlo i jeho druhé jméno, kterým byl v útulku oslovován nejčastěji - Mazlík. „Byl to strašný strašpytel,“ vzpomíná na něj bývalá vedoucí útulku Alexandra Auterská. "Tohle velké tělo se za nás schovávalo vždy, když ho něco vylekalo. Byl to ale velký závisláček a mazel. Pořád chtěl být s námi,“ popsala Mazlíkovu povahu.

Případy, kdy městská policie vyjíždí k případům nalezených psů nejsou vůbec ojedinělé.

Strážníci za loňský rok vezli do útulku 97 psů. Ty, které se nepodařilo vrátit majiteli, šli do adopce. Za leden 2020 odvezla MP Strakonice do psího útulku 11 psů, tři z nich se vrátili původnímu majiteli zbylí byly nabídnuti k adopci.

Lidé odkládají psy se vzkazem

Od začátku roku přijala městská policie několik oznámení o zatoulaných psech. Téměř ve všech případech se ale jednalo o domácí mazlíčky, které už někdo postrádal, takže se tuláci vždy šťastně vrátili domů. Až na jednoho. Vlastně jednu.

V pátek 3. ledna před půl pátou odpoledne volala na dispečink paní, že našla v Radomyšlské ulici fenku uvázanou k dopravní značce. Fenka měla u sebe cedulku, že se majitel omlouvá, ale že se o ni už nemůže starat. Strážníci pejska odvezli do útulku. Tam fenka křížence dostala jméno Michelle. „Může jí být tak pět let,“ uvedla vedoucí psího útulku Jitka Zdychyncová s tím, že fenka je čistá, byla vyčesaná a v dobrém výživovém stavu.

Přes víkend byla fenka dost vystrašená. Už v pondělí se však nechala hladit a pochopila, že jí nikdo ubližovat nebude a stal se z ní velký mazel. Podle vedoucí musela být Michelle zvyklá žít v bytě, je velmi čistotná.

Jde o kuriózní případ, ovšem nikoliv ojedinělý. Ve strakonickém psím útulku už zažili, že přijali psa s podobnou cedulkou, ručně psanou. Bylo to v roce 2016 a páníček pověsil psovi na krk informaci – jmenuji se Bony, prosím, pomozte mi a vezměte si mě na zahradu, děkuji.

Bony byl kříženec českého fouska. „K lidem byl moc milý, někdy až moc. Pokaždé, když byl venku z kotce a některou z nás zahlédl, okamžitě se začal s každou vítat. A to tak, že jsme ho měly až na hlavě,“ směje se s odstupem času Jitka Zdychyncová. V útulku byl hodně dlouho, pravděpodobně proto, že uměl perfektně lézt přes plot, hravě překonal i dvoumetrovou překážku. Poprvé se dostal do adopce v prosinci v roce 2017. Jenže hned první den zakousl jednu ze tří koček, které jeho noví majitelé chovali, a putoval zpět do útulku.

Podruhé si ho odvezli zájemci domů až v listopadu roku 2018. „Tam se má hezky. Je na uzavřeném dvoře a společnost mu dělá skoro stejně stará kastrovaná fenka. Bony je konečně spokojený,“ dodává Jitka Zdychyncová.

Zdroj: MP Strakonice