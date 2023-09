Na sociálních sítí se v polovině září objevilo několik hlášení o nálezu desítek připínáčků na psím hřišti u řeky Lužnice. To vyvolalo vlnu emocí. „Na internet nechodím, ale slyšela jsem o tom,“ potvrzuje seniorka s fenkou pudla v Havanské ulici v Táboře. Na hřiště prý nechodí, protože je její fenka na hraní už stará. „Lidé ve vchodu mi ale říkali, že když uvidím něco podezřelého, má se to hned hlásit na městskou policii nebo nějaký telefon, co visí na letáku na hřišti,“ dodává.