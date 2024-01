Pochází z Tábora, ale v současnosti společně žijí ve Skalici. „Rozárka už má čtyřletého bráchu, který se na sourozence moc těšil. Je hrozně hodný a ze sestřičky je nadšený. Ještě uvidíme, jak to bude a jak si spolu sednou,“ popisuje.

Růžová holčička

Pár se nejprve nemohl shodnout na výběru jména pro druhorozeného potomka. „Nakonec to byla náhoda. Přítel František řekl, že Rozálie je docela hezké jméno. Mně se to zalíbilo, tak pak už nebylo nad čím váhat a dál přebírat,“ dodává Michaela Ščerbová.

Zajímavý je význam ženského jména Rozálie pocházejícího z latiny. V českém kalendáři se vykytuje také jako Růžena a vykládá se jako růže nebo růžová. Jmeniny slaví 4. září a údajně sluší opravdovým dámám, vonícím po růžích, které oplývají něhou a empatií. Pod křehkou slupkou ale prý Rozárka ukrývá bojovného ducha.

Velké překvapení

Že se jejich dcera stane prvním miminkem roku 2024 v okrese nečekali. „Termín jsem měla až v pondělí 8. ledna, takže je to velké překvapení. Jak to přijde, tak to jede. Jsem ráda, že to mám za sebou. Na nějakém prvenství skutečně nezáleží,“ směje se maminka.

Prvním táborským miminkem roku 2024 je Leonka ze sídliště Nad Lužnicí

Na hezké chvíle s miminkem se už těší celá rodina. „Měla jsem rizikové těhotenství, tak to nebylo úplně ideální. Nemohla jsem dělat spoustu věcí, musela jsem dodržovat klidový režim, ale na druhou stranu se o mě blízcí moc hezky starali,“ prozradila Ščerbová.

Skvělá péče zdravotního personálu

Pochvaluje si i přístup a péči sestřiček a lékařů v Nemocnici Tábor. U porodu Rozárky pomáhala lékařka Andrea Pohunková a porodní asistentky Monika Holubová a Šárka Přibylová. „Paní doktorka byla hrozně hodná a chápavá, s její péčí jsem opravdu spokojená. Porodní asistentky a sestřičky jsou tu také úžasné, starají se výborně o mě i o miminko, když je potřeba. Oceňuji zejména jejich lidský přístup,“ hodnotí péči na gynekologicko-porodnickém oddělení.

Porodit stihla před střídáním směn

Druhý porod byl pro Michaelu snadnější. „První miminko jsem rodila devatenáct hodin, to bylo nekonečné a vyčerpávající. Rozárka byla venku za necelé tři a půl hodiny. To bylo fajn, jak to šlo rychle,“ konstatuje. Přivést na svět se jí zdravou holčičku podařilo ještě před střídáním noční a denní směny. „Ptala jsem se v kolik končí, všichni říkali, že mají do šesti a já na to reagovala: To stíháme! A to se povedlo,“ doplňuje.

Vybavení pro novorozeně mají partneři už připravené doma ve Skalici. „Máme všechno. Nic jsme nepodcenili. Už jsme to ale tolik neřešili jako u prvního. Přesně jsem věděla, co je třeba a co je zbytečné,“ naznačila.

Rozárka Borak je čtvrtým miminkem narozeným v roce 2024 v Jihočeském kraji. První se narodila Amálie v Písku, druhá Ellen v Jindřichově Hradci a třetí byl Jan v Českých Budějovicích.

Rozálie ale předběhla první táborskou občanku Leonku Štachovou ze sídliště Nad Lužnicí, tu maminka Alina porodila také v Nemocnici Tábor na Nový rok, ale o více než šest hodin později.