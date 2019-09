Soběslav - Do 1. B na Základní škole Komenského pro letošní školní rok nastoupilo 17 žáků. Na starost je bude mít třídní učitelka Ilona Grenarová.

Do 1.B dnes nastoupilo celkem 17 prvňáků a mezi nimi i Matěj Vavera. | Foto: Monika Stejskalová

Poprvé do školy vyrazil také sedmiletý Matěj Vavera. Vybral si místo až v poslední lavici vedle Vanesy Procházkové z Klenovic. "Moc jsem se těšil, doufám, že mě to tu bude bavit a bude to něco jiného než ve školce," sdělil své dojmy novopečený prvňáček.