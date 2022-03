„Jedná se o byt 2+1, v němž budou bydlet dvě maminky se čtyřmi dětmi, které se navzájem znají,“ uvedl místostarosta Martin Mareda a zdůraznil, že výběr uchazečů má přísné podmínky.

„V první řadě musí jít opravdu o uprchlíky, kteří se zaregistrovali v některém z Krajských asistenčních center pomoci Ukrajině. Dalším kritériem je potřebnost bytu. Upřednostnili jsme rodiny, kterým končilo dočasné ubytování v soukromých objektech. Vyřadili jsme zatím pouze jednu žádost rodiny, která do Tábora přišla v prosinci 2021. Mohu prohlásit, že většina ukrajinských žadatelů má vazbu na Tábor. U většiny žadatelů vidíme motivaci najít si práci,“ vysvětlil Martin Mareda.

V Lejčkově u Tábora vybudovali magické místo. V Gvendolíně splynete s přírodou

Pronájem bytů uprchlíkům má podle slov mluvčího Luboše Dvořáka jasná finanční pravidla. „Nájemné za vybavení bytu i zálohy za služby se sloučí do společné paušální platby, která bude činit jednu korunu za první měsíc nájemního vztahu, za druhý a třetí měsíc nájemního vztahu uživatelé zaplatí 75 za metr čtvereční na pokrytí nákladů za služby včetně elektrické energie a případně plynu,“ uvedl.

Splatnost nájemného je měsíční, a to nejpozději k poslednímu dni doby nájmu. Nájemní smlouva se uzavře na dobu určitou: tři měsíce s možností prodloužení.

„Očekáváme, že od čtvrtého měsíce může většina ukrajinských uživatelů při oboustranné spokojenosti získat standardní nájemní smlouvu. Vyčleněním prvních 19 bytů tato pomoc uprchlíkům ze strany Tábora nekončí,“ upřesnil tiskový mluvčí a dodal, že zástupci města uvažují ještě o poskytnutí dalších 15 bytů. Celkem by jich tak bylo 34.

O záchranu lip a smrku bojují peticí. Podle teplárny však nemají důvod

Místostarosta Martin Mareda se vymezil vůči kritice, že město Tábor upřednostňuje ukrajinské uprchlíky před táborskými žadateli o byt. Tábor disponuje více než třemi tisíci bytů. Každý rok se jich nově pronajme více než stovka. Minulý rok bytová komise přidělila 124 bytů.

„Byty pro lidi, kteří utekli před válečným konfliktem, se najednou nikde nevyskytly, město je nemá nikde v záloze. Pokud se uvolní byt, jde na opravu: malá může trvat týdny, velká trvá měsíce. Pokud by nebyla válka na Ukrajině, šly by tyto byty postupně po opravách do výběrových řízení. Teď však chceme být solidární s Ukrajinou. Solidarita tkví právě v tom, že někdo potřebnější dostane něco snáze a jednodušeji. Věřím, že byty pro běžence se nestanou terčem zášti,“ uzavřel místostarosta. Reagoval tak na některé pobouřené diskuse, které se rozhořely na sociálních sítích.

Město také připravuje provizorní ubytování na zimním stadionu. „Máme k dispozici zhruba 40 skládacích lůžek, které by v případě nutnosti mohly posloužit k ubytování v tělocvičnách,“ uvedl již dříve starosta Štěpán Pavlík.

Výtvarnice Marie Šechtlová slaví 70 let. Její grafiky přijal i Jan Pavel II.

Stranou nezůstávají ani další organizace. Například MAS Krajina srdce shání prostory pro ubytování již od samého začátku války, podle vyjádření předsedkyně Moniky Smetanové mají k dispozici zhruba 550 míst.